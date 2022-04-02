В Украине могут ввести безусловный доход для населения — Finance.ua

В Украине могут ввести безусловный доход для населения

Вчера 15:03 — Казна и Политика

В Украине могут ввести безусловный доход для населения

Правительство рассматривает возможность введения безусловного дохода населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

«Рассматривается возможность введения так называемого безусловного дохода для населения в течение длительного времени — то, что обсуждалось до войны, но не находило поддержки, сейчас оно должно и будет работать. Конечно, будет поддержка предпринимательства, в том числе компенсация ущерба, например, от уничтожения имущества. Этот вопрос не просто рассматривается, мы уже понимаем, куда двигаться в этом направлении», — сказал Устенко.

Устенко отметил, что ущерб государству от войны увеличивается экспоненциально.

«То есть, если в первую неделю войны мы имели убытков на 100 млрд долл., то сейчас имеем 1 трлн долл.», — пояснил он, добавив, что убытки точно не уменьшатся.

При этом, по словам советника президента, «вопрос заимствования средств вообще не встает».

«Министерство финансов полностью справляется с этой проблемой. Мы получаем средства из разных источников, речь идет о миллиардах долларов. Что касается внешней стабильности, нашего золотовалютного запаса, без сомнений, хватит. Как мы знаем, до начала войны он составлял 29 млрд долл., затем уменьшился до 27-27,5 млрд долл., затем была закачка валюты, и мы снова имеем запасы на уровне 29 млрд долл.», — сказал он.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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