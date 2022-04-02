МВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-Цинцадзе — Finance.ua
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МВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-Цинцадзе

Вчера 11:16Казна и Политика
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МВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-ЦинцадзеМВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-Цинцадзе
Канада вместе с другими странами работает над увеличением Международным валютным фондом финансовой поддержки Украины.
Об этом во время пребывания с визитом в Канаде рассказала депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.
«Канада возглавляет усилия по созданию специального финансового инструмента в рамках МВФ, уже заявив о готовности выделить финансовые ресурсы и добиться увеличения поддержки от других, чтобы убедиться, что Украина получит дополнительную финансовую помощь», — сказала Климпуш-Цинцадзе.
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Она подчеркнула, что дополнительное финансирование «критически важно» для Украины.
«Нам известно, что Канада возглавляет усилия по наращиванию финансовой поддержки Украины, и мы это очень ценим», — отметила депутат.
О какой именно сумме финансовой помощи идет речь и когда она может быть предоставлена Климпуш-Цинцадзе не сказала.
Отметим, что в настоящее время делегация пяти депутатов украинского парламента находится с визитом в Канаде. Члены делегации уже провели встречи с премьер-министром и вице-премьер-министром Канады, главой МИД, депутатами и другими должностными лицами.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Укрінформ
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