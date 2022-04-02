МВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-Цинцадзе

Вчера 11:16 — Казна и Политика

МВФ работает над увеличением финансовой поддержки Украины — Климпуш-Цинцадзе

Канада вместе с другими странами работает над увеличением Международным валютным фондом финансовой поддержки Украины.

Об этом во время пребывания с визитом в Канаде рассказала депутат Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Канада возглавляет усилия по созданию специального финансового инструмента в рамках МВФ, уже заявив о готовности выделить финансовые ресурсы и добиться увеличения поддержки от других, чтобы убедиться, что Украина получит дополнительную финансовую помощь», — сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Она подчеркнула, что дополнительное финансирование «критически важно» для Украины.

«Нам известно, что Канада возглавляет усилия по наращиванию финансовой поддержки Украины, и мы это очень ценим», — отметила депутат.

О какой именно сумме финансовой помощи идет речь и когда она может быть предоставлена Климпуш-Цинцадзе не сказала.

Отметим, что в настоящее время делегация пяти депутатов украинского парламента находится с визитом в Канаде. Члены делегации уже провели встречи с премьер-министром и вице-премьер-министром Канады, главой МИД, депутатами и другими должностными лицами.

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