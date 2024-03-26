В Украине изменились правила оформления наследства — Finance.ua

В Украине изменились правила оформления наследства Сегодня 19:04 — Казна и Политика

В Украине изменились правила оформления наследства

В Украине изменились правила оформления наследства. В конце января этого года в Украине вступили в силу два закона, которые вносят изменения в порядок открытия и оформления наследства.

Об этом сообщает Правительственный портал.

Нововведения в наследовании связаны с нормированием правоотношений во время военного положения.

Место открытия наследства

Основные изменения касаются ст. 1221 Гражданского Кодекса Украины, которым определяется место открытия наследства.

По обновленной редакции, местом открытия наследства является последнее местожительство наследодателя.

Если же последнее место жительства наследодателя неизвестно, то местом открытия наследства сочтут место нахождения или недвижимого имущества или его основной части, или, при отсутствии недвижимого имущества, — местонахождение основной части движимого имущества.

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Если последнее местожительство наследодателя было на территории иностранного государства, место открытия наследства определяется в соответствии с Законом Украины «О международном частном праве».

Если смерть наступила на неподконтрольной территории

Обновленное законодательство устанавливает специальные правила оформления наследственных прав в период военного положения.

Если местом открытия наследства является населенный пункт, на территории которого органы государственной власти временно не осуществляют, заявления о принятии наследства и другие заявления, касающиеся наследства, подаются нотариусу независимо от места открытия наследства.

Указанное правило применяются также к наследству, местом открытия которого является населенный пункт, расположенный на временно оккупированной территории Украины, в течение всего периода временной оккупации такой территории и 6 месяцев после завершения временной оккупации.

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Если местом открытия наследства является населенный пункт или территории, указанные выше, а также в случае открытия наследственного дела не по месту открытия наследства до вступления закона в силу, совершение нотариальных действий в отношении наследства и общего имущества супругов в пределах наследственного дела осуществляется по месту подачи первого заявления относительно наследства.

Если же местом подачи первого заявления является населенный пункт или территории, указанные выше, соответствующие нотариальные действия совершаются по месту подачи первого заявления о выдаче свидетельства в населенном пункте или на территории, которые не указаны в предыдущем пункте.

Особенности исчисления сроков при наследовании в условиях военного положения

Новое законодательство устанавливает особенности по исчислению сроков при наследовании на время действия на территории Украины военного положения и в течение двух лет со дня его прекращения или отмены.

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По общему правилу для принятия наследства гражданским законодательством установлен срок в 6 месяцев, исчисляемый со дня смерти человека. Если смерть физического лица зарегистрирована позже чем через месяц со дня смерти такого лица, сроки, определенные ГК Украины относительно наследования, исчисляются со дня государственной регистрации смерти наследодателя.

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