Как оформить наследство на квартиру в Украине — все нюансы — Finance.ua
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Как оформить наследство на квартиру в Украине — все нюансы

Личные финансы
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Как оформить наследство на квартиру в Украине — все нюансы
Как оформить наследство на квартиру в Украине — все нюансы
Оформление наследства — это тот процесс, с которым сталкивается хоть раз в жизни едва ли не каждый человек. Иногда этот юридический процесс осложняется судебными тяжбами и семейными дрязгами и зачастую они происходят из-за недвижимости.
Об основных правилах оформления наследства на квартиру рассказал руководитель практики земля и недвижимость юридической фирмы «Адвинтел» Виталий Каплиенко, пишет издание ProГроші.
Основная процедура наследования недвижимости не отличается от наследования другого имущества, однако некоторые нюансы все же есть.

Наследники

Круг наследников определяется в зависимости от вида наследования. По закону — это физические лица, которые находились с умершим в родстве, и в таком случае наследование происходит в порядке очередности.
По завещанию — те лица (в том числе юридические), которые указаны в завещании, а также лица, имеющие право на обязательную долю в наследстве, говорит эксперт.

Заявление о принятии наследства

Заявление о принятии наследства подается не позднее шести месяцев с даты смерти наследодателя.
«Пропуск этого срока лишает наследника права на наследство кроме случаев, когда другие наследники дадут ему согласие на принятие наследства с пропуском срока или когда суд установит наследнику дополнительный срок для подачи заявления», — говорит адвокат.
Обязанность подавать заявление о принятии наследства не распространяется на наследников, постоянно проживавших вместе с наследодателем, а также на малолетних, несовершеннолетних, недееспособных и ограниченно дееспособных лиц. Считается, что они приняли наследство автоматически.

Квартирные нюансы

Иногда людям перепадает доля в приватизированной квартире. В таком случае собственность на квартиру может быть оформлена как в виде общей долевой (когда доля каждого владельца четко определена), так и в виде общей совместной собственности (когда доли не определены).
Проблемы могут возникнуть с совместной собственностью.
«По общему правилу доли всех совладельцев в общей совместной собственности считаются равными, если иное не установлено договором между ними», — рассказывает Каплиенко.
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То есть в наследство включается часть квартиры, которая определяется пропорционально количеству совладельцев, после чего совместная собственность трансформируется в общую частичную и нотариус выдает каждому свидетельство о наследстве уже с определением доли.
Бывает, что нотариусы безосновательно отказываются определять доли наследников и выдавать свидетельство.
Тогда следует получить от нотариуса письменный отказ и обратиться в суд с иском о признании права собственности на соответствующую долю квартиры.
Если умерший не приватизировал квартиру при жизни, наследник может получить право на квартиру государственного жилищного фонда, при следующих условиях:
  • на момент открытия наследства наследодатель постоянно проживал в квартире;
  • наследодатель подал заявление о его приватизации в установленном законом порядке;
  • срок для принятия соответствующего решения истек до момента смерти наследодателя, но квартира безосновательно не была передана ему в собственность.
В этом случае вы можете потребовать признания за вами права собственности на жилье в суде.

Кооперативные квартиры

Свои особенности имеет процесс наследования, если квартира кооперативная.
По закону, в случае выкупа квартиры, член жилищно-строительного кооператива становится собственником этого имущества.
«Таким образом, если наследодателем не была в полном объеме выкуплена квартира, то есть не приобретено право собственности на нее, наследники не могут ее наследовать», — предупреждает юрист.
Члены семьи наследодателя, проживавшие вместе с ним, сохраняют право пользования жилым помещением при условии вступления в кооператив одного из них.
Следовательно, если у наследодателя было только право пользования квартирой, то к наследнику переходит только право пользования таким помещением, но только если наследник проживал вместе с наследодателем и в дальнейшем вступит в кооператив.
В случае когда наследодатель выступал инвестором строительства, но при его жизни квартира не была зарегистрирована как объект недвижимого имущества, наследники также могут рассчитывать на наследство.
В таком случае в состав наследства будет входить не сама квартира, а права и обязанности наследодателя по инвестиционному договору.
По материалам:
Pro Гроші
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