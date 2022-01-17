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Что происходит с наследством, если наследника нет

Что происходит с наследством, если наследника нет

Недвижимость по наследству, как доказывает юридическая практика, – одна из наиболее распространенных тем для рассмотрения. Обычно на недвижимое имущество по наследству есть претендент, и не один.

В Украине спорные наследственные проблемы по определению или разделению земли, квартиры или дома решают суды. Несмотря на то, часто возникают вопросы на тему наследования недвижимости, если наследство есть, а наследника нет.

Finance.ua узнал у портала Flombu что ожидает на недвижимое имущество, которое стало выморочным вместе со смертью владельца: стало невостребованным, неактуальным и бесхозным, и каков механизм перехода выморочного наследства общине.

Немного теории. Выморочное наследство – то, которое осталось после смерти владельца и не перешло другому человеку. То есть дом или квартира на некоторое время опустели, а земельный участок стал бесхозяйным.

Статус выморочного наследства определяет суд. В результате никем не унаследованная недвижимость становится собственностью территориальной общины, в пределах которой расположена.

В каких случаях возникает выморочное наследство? Недвижимость переходит в категорию выморочного наследства при возникновении следующих обстоятельств:

  • если недвижимое имущество не отошло никому по завещанию;
  • если земельный участок или дом после смерти владельца не стали чьими-то по закону;
  • если наследники устранены от недвижимого наследства.

Эти обстоятельства изучает суд и принимает соответствующее решение.

Процедура перехода выморочного наследства общине. Признание наследства выморочным и переход такой недвижимости общине выполняется по установленной процедуре:

  • если в течение полугода со времени смерти владельца никто не заявил о своем праве на наследование недвижимости, органы местного самоуправления должны позаботиться о том, чтобы такое наследство сохранилось;
  • после того как пройдет год с момента смерти владельца недвижимости, орган территориальной общины (местный совет) должен написать заявление в суд о признании наследства выморочным. Обращаться нужно в суд по местонахождению имущества;
  • на основе решения суда о признании наследства выморочным и перехода права собственности на имущество общине нужно это право зарегистрировать.

Справка Finance.ua:

  • Завещание значительно упрощает процесс раздела любого имущества между наследниками, однако умершее лицо не всегда успевает при жизни оформить этот документ. Как в таком случае разделить недвижимость и другую наследство без завещания – читайте по ссылке;
  • наследство, которое наследник принимает на себя – это не только права, но и обязанности наследодателя. Расписки, штрафы, судебные решения и другие обязательства, если таковые имеются, тоже «идут в комплекте» вместе с наследством. О том, как не платить по чужим долгам, если кредит достался в наследство, мы писали здесь.
По материалам Finance.UA
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