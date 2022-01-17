Что происходит с наследством, если наследника нет

Недвижимость по наследству, как доказывает юридическая практика, – одна из наиболее распространенных тем для рассмотрения. Обычно на недвижимое имущество по наследству есть претендент, и не один.
В Украине спорные наследственные проблемы по определению или разделению земли, квартиры или дома решают суды. Несмотря на то, часто возникают вопросы на тему наследования недвижимости, если наследство есть, а наследника нет.
Finance.ua узнал у портала Flombu что ожидает на недвижимое имущество, которое стало выморочным вместе со смертью владельца: стало невостребованным, неактуальным и бесхозным, и каков механизм перехода выморочного наследства общине.
Немного теории. Выморочное наследство – то, которое осталось после смерти владельца и не перешло другому человеку. То есть дом или квартира на некоторое время опустели, а земельный участок стал бесхозяйным.
Статус выморочного наследства определяет суд. В результате никем не унаследованная недвижимость становится собственностью территориальной общины, в пределах которой расположена.
В каких случаях возникает выморочное наследство? Недвижимость переходит в категорию выморочного наследства при возникновении следующих обстоятельств:
Эти обстоятельства изучает суд и принимает соответствующее решение.
Процедура перехода выморочного наследства общине. Признание наследства выморочным и переход такой недвижимости общине выполняется по установленной процедуре:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Государственная зерновая корпорация входит в дефолт, миллиард долларов будут платить из бюджетаВчера, 18:10 - 2342 4
Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – экспертВчера, 21:31 - 1201 3
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан11 ч. назад - 3765 2
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 430 2
На территории ЕС могут запретить майнинг криптовалютВчера, 17:11 - 570 2
Работа в Чехии: список самых востребованных профессий для заробитчан11 ч. назад - 3765 2
Основатель Ethereum предположил имя настоящего создателя Bitcoin16 ч. назад - 1992
Сколько хотят зарабатывать украинцы в Польше9 ч. назад - 1481
Tesla собирает один автомобиль всего 38 секунд19 ч. назад - 1377 1
Запрет «фопам» работать на компании приведет к оттоку айтишников из Украины, – экспертВчера, 21:31 - 1201 3
Ученые создали перерабатываемый пластик на основе сахара19.01.2022, 10:19 - 428 2
Китайцы вывели на орбиту Земли новый экспериментальный спутник17.01.2022, 10:43 - 401
Украинский спутник «СИЧ-2-30» сегодня запустят в космос13.01.2022, 12:37 - 570 1
Украинская IT-компания представила самобалансирующийся мотоцикл (фото, видео)12.01.2022, 12:33 - 1908 6
В Финляндии создали молекулу, способную защитить от коронавируса10.01.2022, 16:39 - 1087 1