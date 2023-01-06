Отказ от принятия недвижимости в наследство — Finance.ua

Отказ от принятия недвижимости в наследство Сегодня 17:00 — Личные финансы

Отказ от принятия недвижимости в наследство

Недвижимость в наследство — почти всегда спорный вопрос: в основном украинцы оспаривают то, что им не завещали недвижимое имущество, а некоторые наоборот — недовольны тем, что оказались среди наследников, и отказываются от права на наследование квартиры, дома или земельного участка.

Как пишут эксперты портала flombu.com , отказаться от недвижимости в наследство можно только полностью: скажем, невозможно принять половину квартиры по наследству, а от остальной части — отказаться.

Среди наиболее распространенных причин, по которым человек может возражать по поводу получения им недвижимого имущества в наследство, следующие:

Отказ от недвижимости по наследству в пользу других лиц. Неудовлетворительное состояние завещанного объекта недвижимости.

Высокие для наследника расходы по оформлению недвижимости в наследство.

Значительное расстояние между местонахождением недвижимости в наследство и местом постоянного проживания того, кому завещается имущество. Часто речь идет о проживании потенциального наследника за границей.



Куда обращаться, чтобы отказаться от недвижимости по наследству? Если вы приняли решение не приобретать недвижимость по наследству, его следует закрепить на законодательном уровне.

Для оформления отказа от права на получение недвижимого имущества по наследству следует обратиться с заявлением к нотариусу. В сельской местности — в орган местного самоуправления (к уполномоченному на это лицу).

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Заявление об отказе принимать недвижимость в наследство необходимо подавать по месту открытия наследства.

За какое время можно отказаться. Как для принятия, так и для отказа от права на квартиру или дом по наследству в законодательстве Украины определен четкий срок — полгода со дня открытия наследства, то есть смерти завещателя.

Во время действия в государстве военного положения срок подачи заявления об отказе от недвижимости по наследству продлевается и кроме предусмотренных 6 может длиться еще 4 месяца. Однако не дольше.

Кому переходит недвижимость по наследству, от которой отказались

В случае возражения наследника против приобретения недвижимости по наследству объект наследования не становится автоматически вымершим наследством.

Если один из наследников по завещанию отказался от права на получение недвижимости, она равными частями передается другим наследникам по завещанию.

Если от права на недвижимость по наследству отказался кто-либо из наследников по закону, она поровну разделяется между другими претендентами на недвижимость из той же очереди.

Если наследник по завещанию оформил отказ о приобретении недвижимого имущества по наследству, он может принять его по закону.

Документы, необходимые для оформления отказа от недвижимости по наследству

Для написания официального отказа от права на получение квартиры, дома или земли по наследству следует собрать следующие документы:

паспорт и идентификационный код наследника;

заявление об отказе от наследства;



справку о смерти наследодателя;



справку о последнем месте жительства наследодателя;



документы, подтверждающие родственные связи между наследодателем и наследником;



документ, подтверждающий, что передаваемая в наследство недвижимость принадлежала наследодателю;

справка об оценке недвижимого имущества, входящего в наследство;



выписка из домовой книги;



завещание (при наличии).



Если от наследства отказываются несовершеннолетние или недееспособные лица, к этому перечню документов необходимо добавить справку из органов опеки и попечительства.

Если заявление об отказе от недвижимости по наследству оформляется через представителя, потребуется документ, подтверждающий его полномочия на выполнение таких действий.

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