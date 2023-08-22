В Украине хотят изменить алгоритм расчета пенсий — Finance.ua

В Украине хотят изменить алгоритм расчета пенсий Сегодня 14:01 — Личные финансы

В Украине хотят изменить алгоритм расчета пенсий

В Украине хотят изменить алгоритм начисления пенсий для восстановления социальной справедливости. Об этом заявила министр соцполитики Оксана Жолнович в интервью Укринформ

По ее словам, действующая формула расчета пенсий значительно занижает их.

«Действующая формула расчета пенсии с учетом индексаций очень занижает реальную стоимость заработка. Скажем, пенсия в 2000-м в 300 гривен в эквиваленте средней заработной платы была неплохой. А теперь с индексацией это просто мизер. Индексация постоянно „отстает“, и это несправедливо», — отметила министр.

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Она заверила, что новый алгоритм начисления пенсионных выплат уже работает.

«Сейчас работаем над тем, чтобы каждый человек имел четкий алгоритм начисления пенсии, учитывая отработанный стаж и уплаченные взносы. И чтобы этот алгоритм был всегда привязан к каким-то базовым величинам», — отметила чиновник и заверила, что в целом конкретные результаты работы над пенсионной реформой, включающей введение накопительной пенсии, появятся уже до конца этого года.

Справка Finance.ua:

с 1 июля автоматически (без обращений пенсионеров) на 19,7% повышены пенсии, назначенные в соответствии с Законами Украины «О государственной службе», «О службе в органах местного самоуправления», «О статусе народного депутата Украины», «О научной и научной -техническая деятельность». Перерасчет пенсий проведен 19 419 пенсионерам, средний размер повышения — 1020,71 грн ;



; министр социальной политики Оксана Жолнович ранее сообщила, что Украине планируют ввести электронные персональные социальные карточки. По ее словам, это будет некая персональная социальная карточка человека со всеми рекомендациями и предлагаемыми сервисами, примерно так же, как электронная медицинская карта пациента;

кроме того, в Украине проверяют всех получателей соцвыплат от государства. В результате такой проверки (верификации) лишние средства могут вернуть в бюджет.

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Соціальна інформаційна платформа По материалам:

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