Усі соцвиплати та пенсії українців перевірять: як проходить верифікація та що з’ясовують — Finance.ua
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Усі соцвиплати та пенсії українців перевірять: як проходить верифікація та що з’ясовують

Казна та Політика
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Усі соцвиплати та пенсії українців перевірять: як проходить верифікація та що з’ясовують
Усі соцвиплати та пенсії українців перевірять: як проходить верифікація та що з’ясовують
В Україні перевіряють всіх отримувачів соцвиплат від держави. В результаті такої перевірки (верифікації) зайві кошти можуть повернути до бюджету. Водночас перевірку проводять, зіставляючи дані з різних реєстрів, перевіряючи документи, які надають самі українці під час оформлення допомоги.
Про це пише Обозреватель.
Проблема полягає в тому, що в Україні все ще дуже поширена тіньова економіка. Українці отримують зарплати в конвертах, не декларують додатковий дохід, не оформлюють шлюб і звертаються по допомогу як малозабезпечені, які потребують субсидії, матері-одиначки тощо.
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У межах верифікації чиновники отримають таку інформацію:
  • про те, якими транспортними засобами володіє отримувач допомоги;
  • документи, надані для отримання допомоги;
  • про тих, хто перетнув кордон;
  • про доходи — від податкової;
  • про штрафи, які сплачував отримувач допомоги, тощо.
Коли Мінфін виявляє якісь нестикування, він надсилає цю інформацію тому відомству, яке призначило виплату, наприклад Мінсоцу. Потім Мінсоц має самостійно провести повторну перевірку. Найбільше порушень серед субсидіантів. Та й помилку тут знайти простіше: найчастіше українці «забувають» зазначити повний склад сім'ї, не вказують великі покупки, «забувають» про спадщину тощо.
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Боятись перевірки не варто тому, хто нічого не порушував. Достатньо правильно заповнити декларацію. Навіть якщо ви не декларуєте весь дохід — щонайменше не звертайтеся по соціальну допомогу в тому випадку, якщо ви маєте на неї право лише завдяки приховуванню реальної зарплати.
Отримуючи незаконну виплату, будь-якої миті вас можуть зобов’язати повернути її до бюджету. При цьому, крім «зайвої» суми, також доведеться повернути і витрати на судовий збір. А це додатково ще кілька тисяч гривень.
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За матеріалами:
Обозреватель
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