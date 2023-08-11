Послугу з доставки соцвиплат через міжнародний поштовий переказ першими випробують українці в Польщі — Finance.ua

Послугу з доставки соцвиплат через міжнародний поштовий переказ першими випробують українці в Польщі
Українці, які знайшли прихисток за кордоном, незабаром зможуть отримувати пенсію й інші види грошової допомоги шляхом міжнародного поштового переказу, але найближчим часом ця послуга буде доступна лише в Польщі.
Відповідний експериментальний проєкт Кабмін ухвалив на своєму засіданні 11 серпня.
Такі послуги для громадян України за кордоном будуть безоплатними.
Першочергово скористатися послугою з виплати та доставки пенсій чи грошової допомоги за кордоном зможуть українці у Польщі. Для цього особі необхідно буде надіслати до АТ «Укрпошта» відповідну заяву у паперовій або електронній формі.
Відповідний проєкт постанови Мінсоцполітики готувало саме за результатами нарад з обговорення проблемних питань громадян України, які тимчасово перебувають у Польщі.
Але за необхідності експеримент буде запроваджено й в інших країнах.
У межах експериментального проєкту передбачено здійснення виплат міжнародним поштовим переказом АТ «Укрпошта» пенсій і грошової допомоги одержувачам, які тимчасово перебувають за межами України.
Новація спростить отримання пенсії й інших видів грошової допомоги тим громадянам, які в Україні одержували їх поштою та не мали поточних рахунків, відкритих в уповноважених банках.
Поділитися новиною