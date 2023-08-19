В Україні хочуть впровадити персональні соціальні картки — Finance.ua

В Україні хочуть впровадити персональні соціальні картки Сьогодні 10:13 — Казна та Політика

В Україні хочуть впровадити персональні соціальні картки

В Україні триває автоматизація соціальних сервісів та послуг. Зокрема, планують ввести електронні персональні соціальні картки.

Про це заявила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович в інтерв'ю Укрінформу

«Зараз допрацьовуємо програму електронного кейс-менеджменту. Це сервіс, який дозволяє соціальним працівникам за допомогою планшета зробити оцінку потреб людини, а потім — згенерувати для неї необхідні пропозиції послуг і стежити за якістю та ефективністю їх надання», — розповіла посадовиця.

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Це буде така собі персональна соціальна картка людини з усіма рекомендаціями та пропонованими сервісами, приблизно так само як електронна медична картка пацієнта

За її словами, персональні соціальні картки включатимуть і медичні дані, зокрема щодо потреб в соціальних послугах під час реабілітації.

Нагадаємо, соціальні служби розробили спеціальну процедуру перевірки, щоб виявити, чи дійсно людина живе за адресою, вказаною під час реєстрації статусу ВПО.

Перевірку місця проживання проводять співробітники територіальних органів Нацсоцслужби, працівники соцзахисту та представники тергромад.

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