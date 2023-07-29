Где жить на пенсии: лучшие страны для пенсионеров — Finance.ua

Где жить на пенсии: лучшие страны для пенсионеров Сегодня 20:03 — Личные финансы

Где жить на пенсии: лучшие страны для пенсионеров

Пенсионеры делятся на два типа: те, кто ни за что не покинет родной дом, и те, кто хочет провести старость за границей, наслаждаясь теплым климатом и преимуществами зарубежной медицины.

Чтобы воплотить мечты, следует тщательно исследовать страны, принимающие иммигрантов. Эксперты портала VisitUkraine составили список наиболее гостеприимных стран для иностранцев.

Лучшие страны для иммиграции пожилых людей

Украинские пенсионеры часто выбирают страны Европейского союза. Жители этих регионов более похожи на украинцев по менталитету по сравнению с жителями стран Азии, Америки или Австралии. К тому же жить в определенных европейских странах относительно недорого. Стоимость продуктов, жилья и транспорта очень важна, если иммигрант будет получать пенсию от Украины.

В то же время более удаленные страны поддерживают пенсионеров-иммигрантов благодаря программам, которые создают для людей лучший опыт адаптации к новым условиям.

Предлагаем отдельно взглянуть на каждый континент.

Европа

Одними из самых удобных для иммиграции в пожилом возрасте являются Португалия, Испания, Италия, Болгария и страны на побережье Адриатического моря.

Чтобы переехать в Португалию, нужно иметь законный источник доходов в этой стране, приобрести жилье стоимостью более 80 тыс. евро и прожить в стране более 183 дней в течение года. Хотя Португалия привлекает украинцев теплым климатом, наличием побережья и большой диаспорой, следует помнить о недостатках этой страны. В их числе высокие тарифы на коммунальные услуги, очереди в больницах и недостаточное количество врачей.

Чтобы легализовать проживание в Испании, достаточно инвестировать в недвижимость более 500 тысяч евро. Испания отблагодарит иностранцев климатическими и географическими особенностями: выбирайте для жизни местность от гор до пляжей. Добавим, что уровень медицины в Испании высокий, а иностранцы-пенсионеры могут получать бесплатные консультации и лекарства. Также неоспоримым преимуществом являются невысокие цены на продукты, особенно на фрукты и овощи, доступные круглый год.

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Италия привлекает пенсионеров социальными программами. Однако получить вид на постоянное проживание можно только после пяти лет проживания в стране. Получить резидентство Италии через покупку недвижимости нельзя.

Интересно, что украинцы часто выбирают Болгарию. Эта страна привлекает мягким климатом, ценами на продукты, как в Украине, и доступным жильем.

Также бюджетными вариантами являются Сербия и Черногория. Недвижимость в этих странах считается доступной. К тому же жить у моря стремится немало пенсионеров.

Азия

Этот регион привлекает желающих жить у моря в вечном лете. Среди лидеров — Таиланд. В этой стране пенсионеры встретят радушных жителей, спокойный образ жизни, качественную медицину и доступные цены.

Также иммигранты выбирают Малайзию, где цены на продукты и жилье низкие. Купить квартиру в Куала-Лумпуре можно от 100 тысяч долларов.

Знакомая украинцам Турция также отличная опция для пенсионеров. Цены на недвижимость на уровне украинских, а медицина лучше. Однако помните о большом недостатке — волне туристов летом.

Австралия

84% проживающих в Австралии считают себя счастливыми. Это подтверждает статистика Организации экономического сотрудничества. Не удивительно, что украинцы также рассматривают Австралию.

Страна особенно заботится о пенсионерах. В 2023 году правительство начало программу по переселению пенсионеров. Австралию рекламируют, подчеркивая ее преимущества:

безопасность;

развитая инфраструктура;



чистая окружающая среда;



высокий уровень медицины.



Пенсионеры могут получить особую визу — Investor Retirement Visa. Чтобы ее получить, нужно соответствовать определенным критериям:

быть старше 55 лет;

иметь собственное финансирование и отсутствие иждивенцев;



иметь свыше 750 тыс. австралийских долларов на счете и годовой доход от 65 тыс. австралийских долларов в год (для жизни в городах);



иметь более 500 тысяч австралийских долларов и годовой доход от 50 тысяч австралийских долларов в год (для жизни в сельской местности).



Визу Investor Retirement выдают на четыре года с возможностью продления.

Африка

На этом континенте пенсионеров будут привлекать Египет и Марокко. Эти страны относительно близки к Европе и имеют низкие цены на жилье. Однако следует понимать и обратную сторону этих стран. Большинство населения — это арабы, поэтому украинцы будут чувствовать значительные культурные отличия.

Северная и Южная Америка

Чтобы переехать в США пенсионеру, нужно выиграть «грин карту» или получить визу для воссоединения с семьей.

Однако в последние годы растет популярность стран Центральной и Южной Америки. Большинство стран региона преодолели экономический кризис, и прогресс стал заметен во всех областях жизни. Следует выделить Колумбию. Умеренный климат, радушные жители и недорогая стоимость аренды жилья делают адаптацию пенсионеров быстрой и приятной.

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В Эквадоре пенсионеры пользуются скидками, в частности, на авиаперелеты, визиты в кино и театры, проезд в транспорте. Чтобы комфортно проживать в стране, двум лицам хватит полуторы тысяч долларов ежемесячно.

Выбирать для эмиграции страны похожие на Украину или кардинально разные — решать вам. Вы можете воплотить мечту и жить в экзотической стране или переехать в консервативное европейское государство. Главное — следуйте зову сердца, чтобы иммиграция стала приятным опытом.

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