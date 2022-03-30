В Украине действует портал «єДопомога», чтобы находить и оказывать помощь — Finance.ua

В Украине действует портал «єДопомога», чтобы находить и оказывать помощь

Сегодня 14:55 — Личные финансы

Минсоцполитики вместе с Минцифры разработали платформу єДопомога , где беженцы и граждане, пострадавшие в результате войны, могут заявить о необходимости помощи. Кроме того, площадка позволяет стать волонтером в различных направлениях.

Как это работает? На портале ежедневно собирают все потребности мирных граждан и защитников в городах и поселках — жилье, одежда, вещи, транспорт, медицинские ресурсы, другую гуманитарную или финансовую помощь. Обратиться за помощью на платформе могут как физические лица, так и юридические.

Для волонтеров єДопомога позволяет получить в кабинете перечень заявок по конкретному региону и выбрать дату выполнения. Также волонтеры могут выбрать именно те виды помощи, которые могут оказать.

При этом любые услуги на портале являются бесплатными.

Вам нужна помощь? Заполните соответствующую форму.

Хотите и можете помочь? Заполните форму и ждите звонка оператора, который предоставит всю необходимую информацию о дальнейших шагах.

Отметим, средства с єДопомога направляются на счет Министерства социальной политики Украины, открытый в Национальном банке Украины для гуманитарных целей. Удобное перечисление на сайте Национального банка.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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