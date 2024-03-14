В Украине будут увеличивать локализацию собственного производства, в частности в оборонной отрасли — Finance.ua

В Украине будут увеличивать локализацию собственного производства, в частности в оборонной отрасли Сегодня 12:21 — Казна и Политика

В Украине будут увеличивать локализацию собственного производства, в частности в оборонной отрасли

Увеличение локализации производства оборонной продукции станет двигателем роста украинской экономики. Этого можно добиться в короткие сроки.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр — министр экономики Украины Юлия Свириденко во время встречи с вице-президентом Института мира США Уильямом Тейлором.

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«У Украины есть несколько важных задач для стимулирования развития экономики. Во-первых, покрытие дефицита бюджета, во-вторых, привлечение инвестиций в украинский бизнес. Этого баланса можно достичь за счет локализации всего производства в Украине», — отметила Свириденко.

По ее словам, правительство прилагает усилия для локализации производства оборонной промышленности.

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«Недавно мы уже приступили к производству тяжелых машин для разминирования и продолжим производить все, в чем нуждается наша армия. Для усиления процесса локализации Правительство внедряет национальную программу „Сделано в Украине“, которая направлена ​​на поддержку украинского производителя», — напомнила Свириденко.

Она добавила, что Правительство прилагает усилия для стимулирования инвестиций в частный сектор, в частности через программы страхования, которые Украина внедряет вместе с международными партнерами — ЕБРР, ЕИБ, IFC, экспортно-кредитными агентствами разных стран.

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Как отметила министр экономики, увеличивая объемы локального производства, правительство ориентируется не только на внутреннее потребление, но и на диверсификацию экспорта, поэтому прямое финансирование и гарантии поддержки экспорта обеспечат Украине экономическое развитие в короткий срок.

Свириденко подчеркнула, что Украине необходима экспертная поддержка и координация американских коллег в правительственных инициативах, в частности, в проектах по поддержке малого и среднего предпринимательства, международной помощи.

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