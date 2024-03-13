Минобороны ожидает замены 330 000 военнослужащих с передовой благодаря закону о мобилизации — FT Сегодня 20:21 — Казна и Политика

Минобороны ожидает замены 330 000 военнослужащих с передовой благодаря закону о мобилизации — FT

Новый закон о мобилизации направлен на обновление законодательной базы в преддверии волны мобилизации, в ходе которой могут быть привлечены к службе в армии до 500 тыс. человек. Усилия преимущественно направлены на замену 330 тыс. уставших военнослужащих, находящихся на поле боя.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на Министерство обороны Украины.

Остальные новобранцы будут компенсировать потери и удовлетворять другие военные нужды, в зависимости от ситуации на поле боя, заявили в министерстве.

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Однако законопроект о мобилизации оказался спорным: украинские депутаты внесли в него более 4000 поправок. Документ может быть принят на голосование в Верховной Раде во втором чтении до 31 марта, отмечает издание.

Данные о мужском населении Украины, предоставленные экономическим комитетом Рады, показывают, что из 11,1 млн украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет только 3,7 млн ​​могут быть мобилизованы. Остальные мужчины либо воюют, либо являются инвалидами, либо находятся за границей, либо считаются критически важными работниками.

Напомним, 25 декабря Кабинет Министров внес в Верховную Раду законопроекты: об усовершенствовании мобилизации и военного учета № 10 378 и об усилении ответственности за военные нарушения № 10 379.

11 января Верховная Рада решила вернуть законопроект, потому что в документе есть положения, которые «прямо нарушают права человека».

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30 января новый законопроект о мобилизации зарегистрирован в Верховной Раде. В проекте № 10 449 предусмотрено, в частности, уменьшение призывного возраста до 25 лет, освобождение от службы людей с инвалидностью всех групп, возможность обновления данных в личном кабинете или ЦПАУ. 7 февраля Рада приняла в первом чтении законопроект № 10 449, «за основу» проголосовали 243 народных депутата.

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