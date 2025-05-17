В США разработали фитнес-браслеты, которые работают две недели без подзарядки — Finance.ua

В США разработали фитнес-браслеты, которые работают две недели без подзарядки 17.05.2025, 01:14 — Технологии&Авто

В США разработали фитнес-браслеты, которые работают две недели без подзарядки, Фото: ілюстративне

Американская компания Whoop представила два новых умных фитнес-браслета Whoop 5.0 и Whoop MG с батареей, которая работает в течение 14 дней.

Об этом сообщает CNBC.

Как это работает

Оба новых устройства компании рассчитаны на круглосуточное использование.

В компании рассказали, что Whoop 5.0 и Whoop MG поддерживают 14 дней автономной работы, что примерно втрое превышает четырех-пятидневный диапазон, который предлагает их предшественник — Whoop 4.0.

Новые устройства также на 7% меньше по размеру, а их процессор на 60% быстрее предыдущего устройства.

«Мы взяли все, чему научились за последнее десятилетие, и создали платформу, чтобы помочь нашим участникам платформы работать и жить на своем пике дольше», — сказал основатель и генеральный директор Whoop Уилл Ахмед.

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Отмечается, что компания дает на выбор три уровня годового членства на платформе за сумму от 199 до 359 долларов США.

Аксессуары, такие как дополнительные ремешки, предоставляются за отдельную плату.

Различные уровни членства предлагают различные функции, среди которых мониторинг состояния здоровья, включая частоту дыхания, пульс, уровень кислорода в крови, температуру кожи и мониторинг стресса в режиме реального времени.

Укрінформ По материалам:

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