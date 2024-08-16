В США анонсировали новые военные пакеты Украине — Finance.ua

В США анонсировали новые военные пакеты Украине
США предоставят дополнительные пакеты безопасности для Украины в ближайшие дни, сообщил представитель Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби 15 августа.
Об этом сообщает The Guardian.
Комментарии Кирби прозвучали после того, как министр обороны Рустем Умеров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на поле боя и потребности Украины в обороне.
Отмечается, что о военной помощи объявят уже в ближайшие дни. В то же время деталей относительно вооружения Кирби не предоставил.
Ранее стало известно, что США согласились вооружить десятки истребителей F-16, отправляющихся в Украину, ракетами американского производства и другим новейшим оружием.
Также сообщалось, что Пентагон вновь переоценил стоимость боеприпасов, ракет и другого вооружения, снаряженного Украине, на сумму в $2 миллиарда, увеличив неправильно оцененные материалы до общей суммы $8,2 миллиарда, свидетельствует отчет правительства США. Эта ошибка может привести к предоставлению Киеву большего количества вооружений.
Кроме того, Соединенные Штаты работают с Украиной над дорожной картой для послевоенной энергетической сети, которая будет включать безопасные ядерные энергетические технологии, а также возобновляемые источники энергии, заявила 24 июля министер энергетики США Дженнифер Гренхольм.
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