Украина получила от США почти 4 миллиарда долларов гранта: на что пойдут деньги — Finance.ua

Украина получила от США почти 4 миллиарда долларов гранта: на что пойдут деньги Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Украина получила от США почти 4 миллиарда долларов гранта: на что пойдут деньги

Украина получила 3,9 млрд долларов безвозвратного гранта от США через Всемирный банк. Об этом в Тelegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Это первый транш прямой бюджетной поддержки от Соединенных Штатов в 2024 году. Всего Украина в этом году получит от США 7,8 млрд долларов прямой бюджетной помощи, что позволит уверенно пройти этот финансовый период», — отметил глава правительства.

По данным Министерства финансов, средства будут направлены на компенсацию следующих расходов:

заработная плата учителям, сотрудникам служб быстрого реагирования (ГСЧС), работникам государственных органов;

первоочередные социальные расходы: выплаты пособий внутренне перемещенным лицам, малообеспеченным семьям и лицам с инвалидностью.

В ведомстве подчеркнули, что прямая бюджетная поддержка от США с февраля 2022 года составила почти 27 млрд долларов США, что является крупнейшей финансовой помощью для Украины среди всех стран мира. Что важно, весь объем поддержки был направлен госбюджету Украины в форме грантов.

«Благодарен правительству США за солидарность с Украиной. 3,9 млрд долларов — безвозвратная финансовая помощь — чрезвычайно важный вклад в поддержку госбюджета Украины во время сопротивления полномасштабной агрессии рф. Грант поможет правительству Украины возместить приоритетные расходы социальной и гуманитарной сферы, не увеличиваю долговую нагрузку», — отметил министр финансов Украины Сергей Марченко.

Международная помощь Украине — последние новости

26 июля Евросоюз направил для поддержки Украины первые 1,5 млрд евро доходов, полученных от замороженных российских активов. При этом Украина не получит деньги напрямую, они будут направлены через Европейский фонд мира и Украинский фонд для поддержки военного потенциала Украины, а также для поддержки восстановления страны.

Министр финансов Сергей Марченко сообщал, что дополнительные потребности Украины в 2025 году оцениваются в 12−15 миллиардов долларов. По его словам, украинские власти постоянно обсуждают с иностранными партнерами, что государству нужно дополнительное финансовое заверение, так как война будет продолжаться в 2025 году.

УНІАН По материалам:

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