В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений

Технологии&Авто
13
В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений
В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений
Соцсеть Илона Маска X (ранее Twitter) добавляет к помощнику Grok новую модель генератора изображений на основе искусственного интеллекта под названием Aurora, создающей реалистичные картинки.
Об этом пишет Tech Crunch.
Читайте также
Aurora доступна через вкладку Grok в мобильных приложениях и в браузере, она может создавать изображения публичных и защищенных авторским правом людей или персонажей, например Микки Мауса.
Tech Crunch протестировал Aurora и выяснил, что модель отказалась создавать изображение обнаженного тела, но согласилась на изображение окровавленного [Дональда] Трампа".
В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений
Презентация Aurora состоялась после того, как X сделал Grok бесплатным для всех пользователей.
Теперь все желающие могут отправлять в Grok до 10 сообщений каждые два часа и создавать до трех изображений в день.
Читайте также
Aurora создает достаточно фотореалистичные изображения, но все равно остаются проблемы.
Пользователи X опубликовали изображения, на которых объекты неестественно сливаются вместе. Также Aurora рисует людей без пальцев — всем генераторам изображений сложно создавать руки.
По материалам:
theБабель
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.