В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений — Finance.ua

В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений
Соцсеть Илона Маска X (ранее Twitter) добавляет к помощнику Grok новую модель генератора изображений на основе искусственного интеллекта под названием Aurora, создающей реалистичные картинки.
Об этом пишет Tech Crunch.
Aurora доступна через вкладку Grok в мобильных приложениях и в браузере, она может создавать изображения публичных и защищенных авторским правом людей или персонажей, например Микки Мауса.
Tech Crunch протестировал Aurora и выяснил, что модель отказалась создавать изображение обнаженного тела, но согласилась на изображение окровавленного [Дональда] Трампа".
Презентация Aurora состоялась после того, как X сделал Grok бесплатным для всех пользователей.
Теперь все желающие могут отправлять в Grok до 10 сообщений каждые два часа и создавать до трех изображений в день.
Aurora создает достаточно фотореалистичные изображения, но все равно остаются проблемы.
Пользователи X опубликовали изображения, на которых объекты неестественно сливаются вместе. Также Aurora рисует людей без пальцев — всем генераторам изображений сложно создавать руки.
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