В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений — Finance.ua

В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений Сегодня 05:17 — Технологии&Авто

В соцсети X представили новую модель ИИ для генерации изображений

Соцсеть Илона Маска X (ранее Twitter) добавляет к помощнику Grok новую модель генератора изображений на основе искусственного интеллекта под названием Aurora, создающей реалистичные картинки.

Об этом пишет Tech Crunch.

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Aurora доступна через вкладку Grok в мобильных приложениях и в браузере, она может создавать изображения публичных и защищенных авторским правом людей или персонажей, например Микки Мауса.

Tech Crunch протестировал Aurora и выяснил, что модель отказалась создавать изображение обнаженного тела, но согласилась на изображение окровавленного [Дональда] Трампа".

Презентация Aurora состоялась после того, как X сделал Grok бесплатным для всех пользователей.

Теперь все желающие могут отправлять в Grok до 10 сообщений каждые два часа и создавать до трех изображений в день.

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Aurora создает достаточно фотореалистичные изображения, но все равно остаются проблемы.

Пользователи X опубликовали изображения, на которых объекты неестественно сливаются вместе. Также Aurora рисует людей без пальцев — всем генераторам изображений сложно создавать руки.

theБабель По материалам:

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