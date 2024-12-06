Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта — Finance.ua
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Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта

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Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта
Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта
Новейшие технологии, в частности, генеративный искусственный интеллект быстро становится вездесущим, предлагая организациям уникальные возможности для трансформации их процессов и стратегий.
Об этом говорится в исследовании kpmg.com, предоставленном finance.ua.
Самым выразительным преимуществом внедрения генеративного искусственного интеллекта в украинском бизнесе, по мнению СЕО, является повышение эффективности и производительности, что отмечают 42% респондентов опроса.
Это включает в себя автоматизацию повседневных операций, которая способствует быстрому выполнению рутинных задач и высвобождению времени для более сложных процессов. Также заметен интерес к использованию ИИ для ускорения анализа данных (21%) и новых возможностей роста рынка (12%).
Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта
Мировые организации в этом контексте демонстрируют более разнообразный интерес к преимуществам ИИ, включая повышение квалификации рабочей силы (14%) и повышение доходности (10%).
Это свидетельствует о тенденции к интеграции ИИ в стратегические аспекты бизнеса, направленной на обеспечение готовности к будущим вызовам и оптимизацию рабочих процессов.

Основные вызовы для внедрения генеративного ИИ

Украинские СЕО называют стоимость реализации (46%), технические возможности и навыки (39%), понимание и принятие среди работников (35%). Отсутствие правового регулирования и распространения дезинформации значительно беспокоят украинские компании, что подчеркивает сложность интеграции новейших технологий в уже существующие бизнес-структуры.
Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта
При этом среди глобальных компаний основной проблемой являются моральные и этические вызовы (61%), что свидетельствует о высокой обеспокоенности по поводу предвзятости в наборах данных и других аспектах, связанных с ответственным использованием ИИ. Это подчеркивает глобальную тенденцию требования большей прозрачности и этичности в технологиях.

Инвестиции в ИИ

В следующие три года компании в Украине и в мире будут фокусировать инвестиции в генеративный ИИ на продажи и маркетинг (62% в Украине и 60% в мире), информационные технологии (60% в Украине и 68% в мире). В украинских реалиях СЕО настроены инвестировать в ИИ для управления персоналом (44%), в мире сюда готовы инвестировать только 6%. На глобальном уровне, инвестиции будут сосредотачиваться на финансах (50%).
Преимущества и вызовы внедрения генеративного искусственного интеллекта
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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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