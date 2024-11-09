В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности — Finance.ua
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В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности

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В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности
В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности, Фото: freepik
Министерство не планирует отменять госзаказ на обучение, но планирует изменить подход к финансированию.
Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий в телеэфире.
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Уже со следующего года больше средств будет выделяться на специальности, в которых государство прогнозирует повышенный спрос.

На какие специальности увеличат госзаказ

В частности, уже в следующем году планируется расширить количество бюджетных и грантовых мест для будущих врачей, учителей, психологов, строительных инженеров и агрономов.
Это позволит большей части студентов этих направлений учиться за счет государства.
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В то же время для некоторых популярных направлений, таких как право, экономика, маркетинг и ресторанный бизнес, государственное финансирование сократится.
Ожидается, что основное финансирование этих специальностей будет предоставляться через гранты, а не бюджетные места.
Напомним, социальная стипендия — это форма государственной поддержки студентов, принадлежащих к уязвимым категориям населения, таким как дети-сироты, внутренне перемещенные лица, лица с инвалидностью и т. д. Трудоустройство студента не лишает его права на социальную стипендию

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По материалам:
Дзеркало Тижня
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