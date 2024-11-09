В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности — Finance.ua

В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности Сегодня 13:13

В следующем году Минобразования увеличит госзаказ на некоторые специальности, Фото: freepik

Министерство не планирует отменять госзаказ на обучение, но планирует изменить подход к финансированию.

Об этом сообщил заместитель министра образования Украины Михаил Винницкий в телеэфире.

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Уже со следующего года больше средств будет выделяться на специальности, в которых государство прогнозирует повышенный спрос.

На какие специальности увеличат госзаказ

В частности, уже в следующем году планируется расширить количество бюджетных и грантовых мест для будущих врачей, учителей, психологов, строительных инженеров и агрономов.

Это позволит большей части студентов этих направлений учиться за счет государства.

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В то же время для некоторых популярных направлений, таких как право, экономика, маркетинг и ресторанный бизнес, государственное финансирование сократится.

Ожидается, что основное финансирование этих специальностей будет предоставляться через гранты, а не бюджетные места.

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Дзеркало Тижня По материалам:

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