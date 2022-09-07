В Швейцарии вводят строгие законы для борьбы с чрезмерным использованием тепла — Finance.ua

В Швейцарии вводят строгие законы для борьбы с чрезмерным использованием тепла
Если зимой будет нехватка газа, федеральное правительство Швейцарии хочет принять жесткие меры. Каждому, кто нарушит правила, грозит заключение или штраф.
Об этом сообщает Blick.
В домах с газовым отоплением температура внутри помещений должна быть не более 19 градусов. Горячая вода должна быть нагрета только до 60 градусов. Радиаторные батареи или палатки с теплым воздухом будут запрещены. Сауны и бассейны должны оставаться холодными.
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В случае умышленных действий возможно наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет или штраф. Даже в случае неумышленного нарушения мер предусматривается штраф до 180 суточных ставок.
Это предусмотрено федеральным законом о народнохозяйственном обеспечении, на который Департамент экономики (EAER) прямо ссылается в официальном документе.
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