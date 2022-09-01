Минрегион дал разъяснения по поводу начала отопительного периода и температуры в квартирах — Finance.ua
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Минрегион дал разъяснения по поводу начала отопительного периода и температуры в квартирах

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Отопительный период в Украине начинается, когда среднесуточная температура воздуха падает ниже 8 градусов тепла. В квартирах зимой должно быть не менее 18 градусов.
Об этом говорится в ответе Департамента коммунальных услуг и коммунального обслуживания Минрегиона.
Продолжительность отопительного периода
Решение о начале и окончании отопительного периода принимается органами местного самоуправления. Отопительный период начинается не позднее, чем в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха составляет +8°С и ниже, а заканчивается не ранее чем когда в течение трех суток средняя суточная температура наружного воздуха превышает +8°С.
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«Решение местных органов самоуправления о начале и окончании отопительного периода принимается с учетом климатических условий для обеспечения населения отоплением в соответствии с государственными санитарными нормами и правилами, и в первую очередь для обеспечения теплом объектов социальной сферы (дошкольных учреждений, учебных заведений, учреждений охраны) здоровья). Другое действующим законодательством не предусмотрено», — говорится в письме.
Температура в жилых помещениях
В Минрегионе также сообщили, что действующими нормами определено, что температура воздуха в жилых помещениях (при условии их утепления) должна быть обеспечена на уровне +18°С, а в угловых комнатах +20°С.
В случае отклонения от этих показателей теплоснабжающая организация обязана произвести перерасчет платы за период такого отклонения.

Справка Finance.ua:

  • Тарифы на электроэнергию с 1 сентября. Как известно, в Украине во время действия военного положения запретили повышать коммунальные тарифы на услуги ЖКХ, в частности, на электроэнергию. Поэтому бытовые потребители будут платить по прежним расценкам:
  • 1,44 грн/кВт — при месячном потреблении до 250 кВт;
  • 1,68 грн/кВт — при месячном потреблении свыше 250 кВт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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