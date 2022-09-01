Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию, значительно дешевле, чем на европейском рынке — Президент Сегодня 13:32 — Энергетика

Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию, которая значительно дешевле, чем на европейском рынке.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время видеовыступления на конференции «Форум 2000» в Праге (Чехия).

Он напомнил, что уже снята острота продовольственного кризиса, который спровоцировала россия.

«Также должны сделать все, чтобы снять остроту энергетического кризиса, с помощью которого россия пытается разрушить наше единство и способность защищаться», — добавил президент Украины.

По его словам, россия делает все, чтобы ценовой кризис «бил по демократиям» мощно, чтобы в Европе и мире «распространялся хаос».

«А значит, мы должны сделать все, чтобы устранить любую энергетическую зависимость от россии, чтобы ликвидировать ее возможность зарабатывать на энергоносителях и чтобы помочь людям выстоять в этом кризисе», — добавил он.

Зеленский подчеркнул, что Украина предлагает странам ЕС свою электроэнергию — она гораздо дешевле, чем на европейском рынке.

«Украина присоединилась к единой энергосистеме континента. Можем экспортировать в разы больше электричества, чем сейчас. Благодаря этому Украина способна помочь преодолеть ценовой кризис, по крайней мере, своим соседям в Европейском Союзе, а это точно уменьшит остроту ценового кризиса по всей Европе», — сказал он.

Президент Украины подчеркнул, что необходимо всем вместе думать, как пройти эту зиму, учитывая ситуацию на газовом рынке.

«Ни одна страна Европы — ни Украина, ни Чехия, ни кто-либо другой — не должна остаться наедине с газовой проблематикой, потому что именно в этом и есть цель россии. В том, чтобы мы не помогали друг другу», — отметил он.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН По материалам:

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