В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin — Finance.ua
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В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin

Финтех и Карты
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В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin
В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin
Принятие Bitcoin в качестве законного платежного средства принесло Сальвадору выгоду, несмотря на падение цены криптовалюты. Об этом Bloomberg заявил министр финансов Алехандро Селайя.
По его словам, внедрение цифровой валюты расширило доступ к финансовым услугам во многом не охваченному банковскими сервисами населению, привлекло туристов и инвестиции.
Министр признал, что масштабы использования Bitcoin в качестве средства обмена в Сальвадоре реально небольшие. Однако он продолжает верить в перспективы цифрового золота.
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«Для кого-то это нечто новое, что они не совсем понимают. Но это феномен, который существует, набирает силу и будет с нами в ближайшие годы», — говорит он.
Правительство Сальвадора начало приобретать Bitcoin незадолго до его легализации в сентябре 2021 года на средства специально созданного фонда в размере $150 млн. Страна имеет на балансе 2381 BTC (~$56 млн). По подсчетам журналистов, криптовалюта стоит примерно на 50% меньше цены покупки.
В марте власти анонсировали выпуск Bitcoin-облигаций на $1 млрд, однако отложили эмиссию из-за ухудшения конъюнктуры рынка. В июне Селайя признал, что благоприятные условия для выпуска еще не наступили.
Напомним, президент Сальвадора Найиб Букеле призвал не беспокоиться о падении цены Bitcoin и заявил, что вложения в цифровое золото «безмерно» вырастут после окончания медвежьего цикла.
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По материалам:
Forklog
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