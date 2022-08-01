В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin — Finance.ua

В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin Сегодня 05:07 — Финтех и Карты

В Сальвадоре назвали выгоды от легализации Bitcoin

Принятие Bitcoin в качестве законного платежного средства принесло Сальвадору выгоду, несмотря на падение цены криптовалюты. Об этом Bloomberg заявил министр финансов Алехандро Селайя.

По его словам, внедрение цифровой валюты расширило доступ к финансовым услугам во многом не охваченному банковскими сервисами населению, привлекло туристов и инвестиции.

Министр признал, что масштабы использования Bitcoin в качестве средства обмена в Сальвадоре реально небольшие. Однако он продолжает верить в перспективы цифрового золота.

«Для кого-то это нечто новое, что они не совсем понимают. Но это феномен, который существует, набирает силу и будет с нами в ближайшие годы», — говорит он.

Правительство Сальвадора начало приобретать Bitcoin незадолго до его легализации в сентябре 2021 года на средства специально созданного фонда в размере $150 млн. Страна имеет на балансе 2381 BTC (~$56 млн). По подсчетам журналистов, криптовалюта стоит примерно на 50% меньше цены покупки.

В марте власти анонсировали выпуск Bitcoin-облигаций на $1 млрд, однако отложили эмиссию из-за ухудшения конъюнктуры рынка. В июне Селайя признал, что благоприятные условия для выпуска еще не наступили.

Напомним, президент Сальвадора Найиб Букеле призвал не беспокоиться о падении цены Bitcoin и заявил, что вложения в цифровое золото «безмерно» вырастут после окончания медвежьего цикла.

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Forklog По материалам:

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