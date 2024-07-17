В россии может наступить дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют — Finance.ua

В россии может наступить дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют Сегодня 22:46

Новые предприятия, жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок электричества, если свободные мощности системы заберут фермы, которые майнят криптовалюты

Об этом сообщает российское РИА «Новости».

«Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в россии, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — сказал путин.

Сообщается, что он также отметил, что если не будет свободной мощности, если ее заберут майнинговые фермы, новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии.

При этом перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.

Економічна Правда По материалам:

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