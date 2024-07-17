В россии может наступить дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют — Finance.ua
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В россии может наступить дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

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Новые предприятия, жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок электричества, если свободные мощности системы заберут фермы, которые майнят криптовалюты.
Об этом сообщает российское РИА «Новости».
«Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в россии, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения», — сказал путин.
Сообщается, что он также отметил, что если не будет свободной мощности, если ее заберут майнинговые фермы, новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии.
При этом перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
По материалам:
Економічна Правда
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