В россии готовятся к уменьшению объемов производства и массовому выезду IT-специалистов за границу из-за санкций — Bloomberg Сегодня 19:14 — Мир

В отчете для российского правительства чиновники и экономисты предупреждают о глубокой и длительной рецессии в стране в результате американских и европейских санкций из-за вторжения в Украину.

Об этом пишет Bloomberg

Документ, с которым ознакомилось агентство, был представлен на закрытой встрече чиновников рф 30 августа. Его готовили много месяцев, чтобы оценить истинное влияние экономической изоляции россии.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень только в конце десятилетия или позже.

«Инерционный» сценарий предполагает, что в следующем году экономика упадет на 8,3% ниже уровня 2021 года, тогда как «стрессовый» сценарий устанавливает минимум в 2024 году, на 11,9% ниже уровня прошлого года.

Все сценарии предполагают усиление давления санкций, к которым, по-видимому, присоединятся все большее число стран.

Кроме самих ограничений, охватывающих около четверти импорта и экспорта, в отчете подробно описывается, как россия сейчас переживает «блокаду», которая «затронула практически все виды транспорта», что еще больше ограничило экономику страны. Технологические и финансовые ограничения тоже действуют. Согласно отчету, до 200 000 ІТ-специалистов могут покинуть страну до 2025 года, что стало первым официальным прогнозом возрастания оттока мозгов.

В течение следующего или двух лет, предупреждают авторы отчета, произойдет «снижение объемов производства в ряде ориентированных на экспорт секторов» — от нефти и газа до металлов, химикатов и изделий из дерева. Эти сектора перестанут быть драйверами экономики.

Согласно отчету, полное прекращение поставок газа в Европу, главный экспортный рынок россии, может стоить 400 млрд рублей ($6,6 млрд) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Полностью компенсировать утраченные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.

Планы Европы по прекращению импорта российских нефтепродуктов (в прошлом году на них приходилось около 55% экспорта) могут привести к резкому сокращению производства, в результате чего на внутреннем рынке тоже не будет топлива.

На секторальной основе в отчете подробно описывается масштаб удара в результате санкций. В частности, в сельском хозяйстве 99% производства птицы и 30% продукции молочного скота зависит от импорта, в авиации 95% пассажиропотока перевозится на самолетах иностранного производства, в машиностроении только 30% станков российского производства, а местная промышленность не в состоянии удовлетворить растущий спрос в фармацевтике около 80% внутреннего производства зависит от импортного сырья, а в сфере связи и ІТ ограничения на SIM-карты могут привести к тому, что к 2025 году в воссии их не хватит, а ее телекоммуникационный сектор может отставать от мировых лидеров на 5 лет в 2022 году.

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