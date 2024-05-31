В россии «дочка» Газпрома отсудила у Deutsche Bank сотни миллионов евро — Finance.ua

В россии «дочка» Газпрома отсудила у Deutsche Bank сотни миллионов евро Сегодня 19:45 — Фондовый рынок

В россии «дочка» Газпрома отсудила у Deutsche Bank сотни миллионов евро

В россии Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял решение взыскать с Deutsche Bank более 238 миллионов евро в пользу компании Русхимальянс.

Как сообщает Радио Свобода, кроме того, суд обязал немецкий банк выплатить российской компании неустойку, начисленную на сумму основного долга, исходя из ставки 1,5% годовых за каждый календарный день просрочки (речь идет об около полумиллиона евро). Средства взыщут по курсу евро к рублю на фактический день выплаты.

В то же время, суд отказался удовлетворить иск об обращении взыскания на российские «дочки» Deutsche Bank — Дойче Банк и Технологический центр Дойче Банка.

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Ранее сообщалось, что Русхимальянс — дочерняя компания Газпрома и РусГазДобычи — подала иск в Deutsche Bank 28 июня 2023 года. Претензии российской компании были связаны с расторжением контракта с немецкой Linde, которая до начала полномасштабного вторжения россии в Украину была подрядчиком строительства завода в Усть-Луге.

Linde в июле 2021 года заключила контракт с российской компанией на проектирование, закупку и строительство газоперерабатывающего завода в Ленинградской области. Ряд европейских банков, в том числе Deutsche Bank, выступили поручителями в сделке. В июне 2022 года Linde приостановила работы из-за санкций ЕС, получив при этом аванс — один миллиард евро. Банки также не смогли выполнить свои гарантийные обязательства из-за ограничений в отношении россии. После этого Русхимальянс подал на них в суд.

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В конце 2022 года суд удовлетворил иск российской компании и арестовал российские активы Linde на сумму 35 миллиардов рублей. В феврале этого года суд взыскал с немецкой компании 143 миллиарда рублей в пользу дочерней компании Газпрома. В марте Русхимальянс подал новый иск в Linde на сумму 105,5 миллиарда рублей.

В мае 2024 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области наложил арест на имущество, счета и ценные бумаги Deutsche Bank и его дочерних компаний в россии на сумму 238,61 млн евро по заявлению «Русхимальянса».

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По подсчетам Financial Times, оставшиеся в россии семь крупнейших западных банков в прошлом году уплатили россии более 800 миллионов евро налогов. Deutsche Bank входит в семерку западных банков по размеру активов в россии.

Кроме того, 4 марта 2024 года Газпром обратился в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с исковым заявлением к польской Orlen и компании Europol Gaz, владеющей польским участком газопровода Ямал-Европа. Ответчиками, кроме Orlen и Europol Gaz, указаны зарегистрированная в Великобритании консалтинговая корпорация Ernst and Young Global Limited и польская Earnst and Young Sp. z oo Corporate Finance.

НВ По материалам:

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