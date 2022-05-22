В рф заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций — Finance.ua

В рф заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций

Сегодня 12:41 — Мир

В рф заявили о серьезных проблемах с логистикой из-за санкций

Министр транспорта рф Виталий Савельев заявил о серьезных проблемах с логистикой в россии в связи с санкциями. Многие страны ввели санкции против рф из-за полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом пишет российский Интерфакс

«Те санкции, которые наложили сегодня на рф, практически поломали всю логистику в нашей стране. И мы вынуждены искать новые логистические коридоры», — сказал он.

Справка Finance.ua:

Канада ввела дополнительные санкции против россии из-за ее вторжения в Украину. Они касаются олигархов и бизнесменов, а также экспорта люксовых товаров;

Новый рейтинг из 250 бизнесменов представила британская The Times. Олигархи Абрамович и Усманов выбыли из топ-10 самых богатых людей мира;

в 2022 году россия получит $100 миллиардов дохода от продажи российского газа в Европу. Это вдвое больше, чем в 2021 году. Причиной столь крупной суммы стало повышение цен на энергетическую продукцию.

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