В рф утвердили «хитрую» схему, как платить по валютным долгам — Finance.ua
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В рф утвердили «хитрую» схему, как платить по валютным долгам

Сегодня 14:33
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Минфин россии утвердил порядок проведения выплат по государственным долговым обязательствам в иностранной валюте, по сути, предлагается расплачиваться за счет замороженных на Западе золотовалютных резервов страны, если будет отказ — оплата будет производиться в рублях.
Это сообщение министерства передает Интерфакс.
"Для выполнения государственных долговых обязательств рф по еврооблигациям Минфин будет давать платежные поручения банкам-агентам для проведения выплат в валюте в сроки, предусмотренные соответствующей эмиссионной документацией.
Фактическая возможность проведения указанных выплат будет зависеть от санкционных ограничений в возможности правительства и Банка россии распоряжаться средствами на своих валютных счетах", — говорится в сообщении.
Если иностранный банк-корреспондент не выполнит платежное поручение по еврооблигациям, оно подлежит отзыву, и в таком случае Минфин будет производить выплаты по еврооблигациям в рублях по курсу Банка россии на день платежа.
По материалам: Економічна Правда
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