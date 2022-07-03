В Раде предлагают расширить категорию мужчин, которым можно уезжать за границу — Finance.ua

В Раде предлагают расширить категорию мужчин, которым можно уезжать за границу Сегодня 16:32 — Казна и Политика

В Раде предлагают расширить категорию мужчин, которым можно уезжать за границу

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект о расширении категории мужчин, которым можно выезжать из Украины во время военного положения. Например, предлагают разрешить ездить за границу тем, кто воспитывает двоих детей до 14 лет и имеет беременную жену.

Законопроект № 7484-1 предлагает предоставить право мужчинам выезжать из Украины, у которых трое и более детей в возрасте до 18 лет или двое детей в возрасте до 14 лет, или один ребенок в возрасте до 14 лет и беременная жена, или один ребенок в возрасте до 3 лет.

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Также предлагают разрешить выезжать за границу:

женщинам и мужчинам, самостоятельно воспитывающим ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщинам и мужчинам, опекунам, попечителям, приемным родителям, родителям-воспитателям, воспитывающим ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет.

Кроме того, предлагают разрешить выезжать из Украины гражданам:

имеющим в других странах недвижимость, бизнес (в качестве владельцев или совладельцев), вид на постоянное проживание;

имеющим действующие рабочие (или спортивные) контракты, морякам (которые из-за созданных в родной стране препятствий теперь на их рабочих местах часто заменяют на россиян);

лицам, которые через открытие такой возможности реально будут приносить не сравнимо больше пользы отечественной экономике (а значит и обороноспособности), чем, находясь в Украине, часто без работы и без возможностей содержать себя и семью, поддерживать волонтерское движение и т.д.;

для участия в международных соревнованиях, учебно-тренировочных собраниях и т.д.

Также в законопроекте предложено расширить категории лиц, не подлежащих мобилизации — среди тех, кто и так выполняет важные функции в тылу.

«То есть они тоже смогут мобилизовываться, но на условиях добровольности, когда сочтут, что готовы и физически, и морально защищать Отечество с оружием в руках, и что именно в такой роли они будут более полезны для государства», — говорится в пояснительной записке.

Так, согласно ст. 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» предоставляется отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации определенной категории граждан, а значит, они не могут быть привлечены к военной службе без добровольного согласия.

Таким образом, лицо, имеющее отсрочку от прохождения военной службы, в то же время не имеет возможности уехать за границу для удовлетворения собственных нужд или потребностей своей семьи. Для решения этого вопроса необходимо предоставить возможность выезда из Украины определенным категориям лиц, указанным в статье 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Законопроект № 7484-1 о внесении изменений в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Закон Украины «О порядке выезда из Украины и въезде в Украину граждан Украины» направлен на рассмотрение Комитета.

Справка Finance.ua:

в условиях военного положения в Украине мужчинам от 18 до 60 лет запрещен выезд из страны. Исключения могут быть для мужчин, признанных непригодными для несения военной службы, имеющих троих и более несовершеннолетних детей, приемных детей и т.п.;

также во время военного положения разрешено пропускать водителей, осуществляющих перевозку медицинских грузов, грузов гуманитарной помощи автомобильными транспортными средствами для нужд Вооруженных сил, других военных формирований, а также населения Украины.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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