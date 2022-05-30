Бронь от мобилизации: как работает, кого чаще всего бронируют — Finance.ua
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Бронь от мобилизации: как работает, кого чаще всего бронируют

Сегодня 09:00Личные финансы
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Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек.
Сейчас министерство работает над упрощением системы бронирования военнообязанных и переводом ее в онлайн.
Кого и как бронируют, какие изменения запланированы, — рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан.
Как подать заявление
Механизм подачи и рассмотрения заявлений будет упрощен и автоматизирован. Заявления можно будет подавать через специализированное подразделение сайта Минэкономики. Данные будут синхронизированы с базами данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как будет работать система бронирования

Заявку сможет подавать человек, занимающийся бронированием сотрудников после регистрации в программе через электронную подпись.
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После этого заявка пройдет согласование в Министерстве обороны, затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Срок обработки заявки — до трех дней.

Работников каких отраслей чаще всего бронируют

По словам заместителя министра экономики Александра Грибана, чаще всего с просьбами бронирования обращаются предприятия энергетического комплекса, входящие в перечень критической инфраструктуры. После атак по топливной инфраструктуре и необходимости ее восстановления возросла доля заявок на бронирование от топливного рынка.
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Министерство экономики учитывает потребности бизнеса в бронировании и там, где это не противоречит запросам армии, пытается идти ему навстречу.
Отказывают в бронировании в тех случаях, когда это касается дефицитных военных специальностей для нужд ВСУ. Работника бронируют сроком на полгода. Через 6 месяцев его могут забронировать повторно.

Справка Finance.ua:

Право на отсрочку от мобилизации
Этот перечень достаточно велик, поэтому назовем только основные категории:
  • признанные непригодными к службе по решению медкомиссии;
  • мужчины и женщины, которые на период военных действий были забронированы за органами государственной власти;
  • родители троих и более детей;
  • отцы-одиночки и матери-одиночки;
  • родители ребенка с инвалидностью;
  • опекуны ребенка-сироты;
  • народные депутаты;
  • опекуны недееспособных лиц.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: ТСН
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