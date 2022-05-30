Бронь от мобилизации: как работает, кого чаще всего бронируют — Finance.ua

Бронь от мобилизации: как работает, кого чаще всего бронируют

Сегодня 09:00 — Личные финансы

Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек.

Сейчас министерство работает над упрощением системы бронирования военнообязанных и переводом ее в онлайн.

Кого и как бронируют, какие изменения запланированы, — рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан.

Как подать заявление

Механизм подачи и рассмотрения заявлений будет упрощен и автоматизирован. Заявления можно будет подавать через специализированное подразделение сайта Минэкономики. Данные будут синхронизированы с базами данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как будет работать система бронирования

Заявку сможет подавать человек, занимающийся бронированием сотрудников после регистрации в программе через электронную подпись.

После этого заявка пройдет согласование в Министерстве обороны, затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Срок обработки заявки — до трех дней.

Работников каких отраслей чаще всего бронируют

По словам заместителя министра экономики Александра Грибана, чаще всего с просьбами бронирования обращаются предприятия энергетического комплекса, входящие в перечень критической инфраструктуры. После атак по топливной инфраструктуре и необходимости ее восстановления возросла доля заявок на бронирование от топливного рынка.

Министерство экономики учитывает потребности бизнеса в бронировании и там, где это не противоречит запросам армии, пытается идти ему навстречу.

Отказывают в бронировании в тех случаях, когда это касается дефицитных военных специальностей для нужд ВСУ. Работника бронируют сроком на полгода. Через 6 месяцев его могут забронировать повторно.

Справка Finance.ua:

Право на отсрочку от мобилизации

Этот перечень достаточно велик, поэтому назовем только основные категории:

признанные непригодными к службе по решению медкомиссии;

мужчины и женщины, которые на период военных действий были забронированы за органами государственной власти;

родители троих и более детей;

отцы-одиночки и матери-одиночки;

родители ребенка с инвалидностью;

опекуны ребенка-сироты;

народные депутаты;

опекуны недееспособных лиц.

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