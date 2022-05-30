Бронь от мобилизации: как работает, кого чаще всего бронируют — Finance.ua

Министерство экономики уже издало приказы об отсрочке от мобилизации для 520 тысяч человек.
Сейчас министерство работает над упрощением системы бронирования военнообязанных и переводом ее в онлайн.
Кого и как бронируют, какие изменения запланированы, — рассказал заместитель министра экономики Александр Грибан.
Как подать заявление
Механизм подачи и рассмотрения заявлений будет упрощен и автоматизирован. Заявления можно будет подавать через специализированное подразделение сайта Минэкономики. Данные будут синхронизированы с базами данных Генштаба, Министерства обороны и территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Как будет работать система бронирования
Заявку сможет подавать человек, занимающийся бронированием сотрудников после регистрации в программе через электронную подпись.
После этого заявка пройдет согласование в Министерстве обороны, затем эти данные попадут в единый электронный реестр, который будет доступен Генеральному штабу и территориальным центрам комплектования и социальной поддержки. Срок обработки заявки — до трех дней.
Работников каких отраслей чаще всего бронируют
По словам заместителя министра экономики Александра Грибана, чаще всего с просьбами бронирования обращаются предприятия энергетического комплекса, входящие в перечень критической инфраструктуры. После атак по топливной инфраструктуре и необходимости ее восстановления возросла доля заявок на бронирование от топливного рынка.