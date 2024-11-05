В правительстве разработали «стандартный» и «кризисный» план подготовки к отопительному сезону — Finance.ua

В правительстве разработали «стандартный» и «кризисный» план подготовки к отопительному сезону Сегодня 14:01 — Казна и Политика

В правительстве разработали «стандартный» и «кризисный» план подготовки к отопительному сезону

Чиновники предупреждают, что Украину ждет «одна из самых тяжелых зим за всю независимость». Для подготовки к отопительному сезону разработали два подхода — «стандартный» и «кризисный».

Об этом сказал заместитель министра развития общин и территорий Украины Тимур Ткаченко на брифинге «Укринформа».

По словам Ткаченко, все регионы готовы к прохождению отопительного сезона, запущено в работу 82% котельных. Уже отапливаются 70% жилых домов, 82% объектов культуры, 84% заведений дошкольного образования, 82% заведений образования, 79% медучреждений.

«У нас два подхода к подготовке к отопительному сезону — стандартный, который мы проводим ежегодно, и кризисный, который мы подготовили на случай обстрелов критической инфраструктуры. Каждая община, каждый регион должны иметь конкретный алгоритм действий в случае повреждения энергетики и чрезвычайных ситуаций. Это касается подготовки альтернативных решений», — сказал Ткаченко.

В частности, чиновники рассказали о проекте паспортов энергонезависимости регионов, в которых для каждого населенного пункта определяется потребность в собственной генерации — какая генерация должна быть, какая потребность уже покрыта и на сколько ее еще нужно увеличить.

Так, наивысший приоритет в устройстве систем резервного энергоснабжения имеют города Харьков, Ладыжин, Бурштын, Украинка, Добротвор, Шостка и т. д. Кроме того, особое внимание уделяется прифронтовым общинам Черниговской, Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской, Николаевской и Одесской областей.

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Заместитель министра энергетики Николай Колисный отметил, что в этом году была проведена крупнейшая ремонтная кампания, а также происходило строительство резервных источников питания.

Украина договорилась об увеличении импорта электрической энергии из стран ЕС с текущих 1,7 до 2,1 ГВт. Также Украина будет дополнительно иметь возможность на гарантированные 250 МВт мощности перетоков из ЕС в режиме аварийной помощи.

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Колисный отметил, что правительство приняло ряд решений, призванных привлекать и использовать эти мощности на коммерческой основе.

«Соответственно, мы призываем бизнес использовать импортную мощность для собственных нужд. Решение правительства позволяет закупать до 80% на собственные нужды — к таким предприятиям не применяются графики отключений», — сказал он.

Чиновник добавил, что аналогичный шаг сделали в строительстве разделенных генераций для собственных нужд.

hromadske По материалам:

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