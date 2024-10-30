Отопительный сезон стартовал: какие области уже подключены к теплу, а где проблемы — Finance.ua

Отопительный сезон стартовал: какие области уже подключены к теплу, а где проблемы Сегодня 07:20 — Казна и Политика

Отопительный сезон стартовал: какие области уже подключены к теплу, а где проблемы

В Украине начался отопительный сезон, подключено 58% котельных по стране.

Об этом сообщили в Государственной инспекции энергетического надзора Украины.

«В Украине стартовал отопительный период 2024/25 года. Социально важные объекты, такие как учреждения здравоохранения, образования, а также жилищный фонд в разных областях активно подключаются к теплоснабжению», — сообщили в Госэнергонадзоре.

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По информации Киевской городской и областной государственной администрации, на 29 октября в областях уже включено в работу более 58% котельных от общего количества по стране. Подача тепла осуществляется почти до 30% жилых домов, а также 60% социально важных объектов (заведениям здравоохранения, дошкольного и школьного образования).

Лидерами по темпам подключения являются:

Волынская область (подключено к теплу почти 100% жилищного фонда и 99% социально важных объектов);

Тернопольская (100% и 97% соответственно);

Черниговская (96% и почти 99% соответственно) области.

«В то же время остается сложной ситуация с началом отопительного периода в некоторых населенных пунктах на прифронтовых территориях, в частности, вследствие ухудшения ситуации безопасности и значительных разрушений критической инфраструктуры в городе Покровск Донецкой области и в поселке Слобожанское Харьковской области», — отметили в Госэнергонаблюдении.

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УНН По материалам:

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