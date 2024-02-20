В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики — Finance.ua

В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики Сегодня 14:36 — Казна и Политика

В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики

Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины по внедрению реформ.

Матрица Реформ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах и служит аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий.

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«На текущий год мы имеем амбициозный план реформ. Матрица включает около 230 условий и рекомендаций для Украины, определенных в сотрудничестве с международными партнерами. Более половины уникальны, тогда как 45% дублируются в той или иной форме», — отметил министр финансов Сергей Марченко.

Министр финансов добавил, что Украина отдана повестке реформ, в то же время существует настоятельная необходимость дальнейшей приоритетизации и структуризации реформ в рамках работы Платформы.

«Матрица реформ является живым инструментом, который будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, в частности в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США и т. д. Внедрение мер по реформированию Украины должно происходить максимально эффективно для развития потенциала страны», — сообщили в Минфине.

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