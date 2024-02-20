В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики — Finance.ua

В правительстве презентовали Матрицу Реформ, которая включает более 200 условий в ключевых секторах экономики
Министерство финансов Украины обнародовало Матрицу реформ, содержащую более 200 условий в ключевых секторах экономики для мониторинга прогресса Украины по внедрению реформ.
Матрица Реформ содержит обзор условий и рекомендаций международных партнеров Украины в ключевых секторах и служит аналитическим инструментом для эффективного внедрения и мониторинга выполнения всех запланированных мероприятий.
«На текущий год мы имеем амбициозный план реформ. Матрица включает около 230 условий и рекомендаций для Украины, определенных в сотрудничестве с международными партнерами. Более половины уникальны, тогда как 45% дублируются в той или иной форме», — отметил министр финансов Сергей Марченко.
Министр финансов добавил, что Украина отдана повестке реформ, в то же время существует настоятельная необходимость дальнейшей приоритетизации и структуризации реформ в рамках работы Платформы.
«Матрица реформ является живым инструментом, который будет корректироваться в соответствии с договоренностями с партнерами, в частности в рамках Плана Ukraine Facility, рекомендаций США
и т. д. Внедрение мер по реформированию Украины должно происходить максимально эффективно для развития потенциала страны», — сообщили в Минфине.
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