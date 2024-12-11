В полиции рассказали, вернутся ли на дороги «фантомы» с автоматическими штрафами — Finance.ua

В полиции рассказали, вернутся ли на дороги «фантомы» с автоматическими штрафами Сегодня 19:40 — Технологии&Авто

В полиции рассказали, вернутся ли на дороги «фантомы» с автоматическими штрафами

Первый заместитель председателя Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал , на каком этапе сейчас находится проект автомобилей «фантомов».

Машины, имеющие вид обычных гражданских авто, должны ездить по дорогам, автоматически выявлять нарушителей ПДД и оформлять по ним штрафы.

В 2022 году проект заморозили, и с тех пор он находится в подвешенном состоянии. Билошицкий объяснил, что пока возобновление работы «фантомов» не стоит на повестке дня. В ближайшее время на украинские дороги эти автомобили не выедут.

«Фантомы пока не используются. Министр внутренних дел высказал позицию по этому поводу, и мы это поддерживаем однозначно. К этому вопросу вернемся позже», — отметил он.

Чиновник подчеркнул, что причиной заморозки проекта не стала его низкая эффективность. Наоборот — «фантомы» отлично себя проявили, но хрупкость и дороговизна установленного в них оборудования требовала особых условий хранения и эксплуатации, что пока обеспечить невозможно.

Также Алексей Билошицкий сообщил, что в Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.

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Ранее глава Национальной полиции Иван Выговский рассказывал, что «фантомы» начали работать в начале 2022 года, где-то месяц поработали, началась война, и тогда остановили этот проект.

«Сейчас мы не запускаем их, потому что существует нормативная неопределенность. Когда стационарные камеры фиксируют нарушения, то 10% штрафов идет в бюджет той общины, на чьей территории они установлены. „Фантомы“ не привязаны к какой-либо территории, и здесь не согласован вопрос, куда будут идти средства», — объяснял Выговский.

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