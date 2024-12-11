В полиции рассказали, вернутся ли на дороги «фантомы» с автоматическими штрафами — Finance.ua

В полиции рассказали, вернутся ли на дороги «фантомы» с автоматическими штрафами
Первый заместитель председателя Департамента Патрульной полиции Украины Алексей Билошицкий рассказал, на каком этапе сейчас находится проект автомобилей «фантомов».
Машины, имеющие вид обычных гражданских авто, должны ездить по дорогам, автоматически выявлять нарушителей ПДД и оформлять по ним штрафы.
В 2022 году проект заморозили, и с тех пор он находится в подвешенном состоянии. Билошицкий объяснил, что пока возобновление работы «фантомов» не стоит на повестке дня. В ближайшее время на украинские дороги эти автомобили не выедут.
«Фантомы пока не используются. Министр внутренних дел высказал позицию по этому поводу, и мы это поддерживаем однозначно. К этому вопросу вернемся позже», — отметил он.
Чиновник подчеркнул, что причиной заморозки проекта не стала его низкая эффективность. Наоборот — «фантомы» отлично себя проявили, но хрупкость и дороговизна установленного в них оборудования требовала особых условий хранения и эксплуатации, что пока обеспечить невозможно.
Также Алексей Билошицкий сообщил, что в Патрульной полиции в будущем планируется отказаться от применения терминалов для оплаты штрафов водителями на месте.
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Ранее глава Национальной полиции Иван Выговский рассказывал, что «фантомы» начали работать в начале 2022 года, где-то месяц поработали, началась война, и тогда остановили этот проект.
«Сейчас мы не запускаем их, потому что существует нормативная неопределенность. Когда стационарные камеры фиксируют нарушения, то 10% штрафов идет в бюджет той общины, на чьей территории они установлены. „Фантомы“ не привязаны к какой-либо территории, и здесь не согласован вопрос, куда будут идти средства», — объяснял Выговский.
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