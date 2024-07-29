В Польше увеличивают лимиты для украинских детей в классах — Finance.ua

В Польше увеличивают лимиты для украинских детей в классах Сегодня 15:35 — Личные финансы

В Польше увеличивают лимиты для украинских детей в классах

Польские школы должны вместить еще 80 тыс. детей из Украины, правительство увеличивает лимит детей в классе до 29, но мест все равно не хватит, сообщает Rzeczpospolita

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С нового учебного года все украинские дети, проживающие в Польше, будут подпадать под обязанность школьного образования, а за ее несоблюдение родителям грозит привлечение к ответственности и штраф в размере 100 злотых. А с июня 2025 года — еще и потеря помощи 800 злотых на ребенка. До сих пор у украинцев был выбор: их дети могли учиться дистанционно в родной стране или по смешанной системе.

«Мы ожидаем, что значительная часть детей, которые присоединятся к польской системе образования в сентябре 2024 года, будут учениками начальной школы», — признает министерство в ответ на вопросы газеты. Rzeczpospolita сообщает, что это будет 80 тысяч новых учеников (на сегодняшний день их было 277 тыс., из которых 180 тыс. прибыло после начала войны. — Ред.).

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«Поэтому правительство после годового перерыва снова вводит возможность увеличить количество учеников в I-III классах начальной школы для граждан Украины. Они смогут насчитывать до 29 учеников — например, если в классе 25 детей, директор может добавить четверых учеников из Украины, если 26 — троих, а если 27 — только двоих.

Газета напоминает, что впервые увеличить количество учеников в младших классах было разрешено в марте 2022 года — после первой большой волны беженцев.

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Также отмечается, что в средних школах уже несколько лет из-за увеличения количества детей и нехватки педагогических кадров установлен норматив 34 ученика на класс (а количество самих классов выросло вдвое. — Ред.).

Если у родителей/опекунов возникают трудности с поиском школы для ребенка (иностранца), им следует обратиться к руководству города (управление образования), советуют в Министерстве национального образования.

Издание сообщает, что в Варшаве детсады посещают почти 3,1 тыс. украинских детей, начальную школу — более 12,9 тыс., и более 3,3 тыс. учится в средних школах.

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