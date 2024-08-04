В Польше планируют расширить аэропорт Модлин — Finance.ua

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В Польше планируют расширить аэропорт Модлин

Мир
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В Польше планируют расширить аэропорт Модлин
В Польше планируют расширить аэропорт Модлин
Аэропорт Шопена будет реконструирован, и часть пассажиропотока, включая чартерные рейсы и лоукостеры, будет перенаправлена ​​в аэропорт Модлин под Варшавой. Пропускная способность Модлина должна увеличиться до 7−8 миллионов пассажиров в год.
Об этом пишет The Warsaw.
Отмечается, что в порт хотят перенести в первую очередь лоукосты. Будут работать также и над улучшением его инфраструктуры, за счет долгосрочных банковских кредитов
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Ремонтные работы в аэропорту Шопена привели к временным ограничениям в работе порта. В этот период аэропорт Модлин будет отвечать за обслуживание определенного воздушного движения, в частности, чартерных рейсов и лоукостов.
В обоих портах ведутся ремонтные работы в связи со строительством Центрального коммуникационного порта.
Предварительные данные свидетельствуют о том, что завершение строительства порта может затянуться, и сейчас прогнозируется, что оно будет завершено в 2034/35 году.
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В недавнем заявлении Мацей Ласек, представитель правления Центрального порта сообщения, также объявил о планах по расширению аэропорта Модлин.
Предлагаемое расширение призвано увеличить пропускную способность аэропорта до 5 миллионов пассажиров в год, с потенциалом дальнейшего расширения до 7 — 8 миллионов пассажиров.
«Аэропорт Модлин, развитие которого в последние несколько лет затруднено, что сделало его заложником одного оператора, не мог конкурировать на рынке. Поэтому управляющая компания решила расширить его, сделав лоукост-аэропортом, то есть обеспечить доступ для более чувствительных к ценам пассажиров» , — заявил Ласек.
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Аэропорт Модлин, расположенный в 37 километрах от центра Варшавы, стал популярным среди путешественников, особенно тех, которые летают с Ryanair. С января по конец мая этого года услугами аэропорта воспользовались в общей сложности 1,18 миллиона пассажиров.

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По материалам:
Телеканал 24
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