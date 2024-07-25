Самый большой в мире остров построит три новых аэропорта, один из которых откроется уже в этом году (фото) — Finance.ua
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Самый большой в мире остров построит три новых аэропорта, один из которых откроется уже в этом году (фото)

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Самый большой в мире остров построит три новых аэропорта, один из которых откроется уже в этом году (фото)
Самый большой в мире остров построит три новых аэропорта, один из которых откроется уже в этом году (фото)
Благодаря амбициозному плану мерзлая тундра Гренландии примет больше пассажиров в попытке стимулировать туризм.
Об этом сообщает The Sun.
На контролируемом Данией острове проживает более 56 000 человек, почти все «разбросаны» по прибрежным городам.
Самый большой в мире остров построит три новых аэропорта, один из которых откроется уже в этом году (фото)
С температурой замерзания -25C и небольшим количеством небольших аэропортов Гренландия не является самым популярным или простым местом для поездки.
Пока посетители могут летать только в два аэропорта на острове, которые могут принимать реактивные самолеты, прежде чем пересесть на внутренний рейс.
Отдыхающие вынуждены садиться на крошечный пропеллерный самолет, если они хотят добраться до столицы Нуук.
Чтобы избавить путешественников от хлопот, власти решили построить еще 3 аэропорта, которые будут оборудованы для международных рейсов.
Йенс Лауридсен, генеральный директор Greenland Airports, сказал: «Экономика Гренландии очень зависит от рыбы, а это значит, что она в определенной степени уязвима. Есть желание укрепить экономику, построив новые столпы — одним из столпов является туризм. Около 60−65% всех, кто едет в Гренландию, на самом деле едут в Нуук».

Сроки

До 28 ноября 2024 г. нынешний столичный аэропорт планируют обновить с удвоением взлетно-посадочной полосы до 2,2 км.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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