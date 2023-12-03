В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки — Finance.ua

В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки Сегодня 16:11 — Личные финансы

В ПФУ объяснили, можно ли получить субсидию, работая на полставки

Пенсионный фонд Украины дал разъяснение о возможности оформления жилищной субсидии для оплаты коммунальных услуг лицами, работающими на полставки.

Об этом пишет Новости. Live со ссылкой на Пенсионный фонд.

Можно ли получить субсидию, работая на полставки

Субсидия может быть назначена домохозяйству при условии, что за лицо, работающее на полставки, уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование в размере, не менее минимального, суммарно в течение трех месяцев в периоде, за который учитываются доходы для назначения жилищной субсидии.

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При обращении за назначением жилищной субсидии в декабре 2023-январе 2024 года совокупный доход будет учитываться за ІІ-ІІІ кварталы 2023 года.

По данным Пенсионного фонда, за назначением жилищной субсидии вправе обращаться четыре категории граждан. А именно:

одно из зарегистрированных в жилом помещении лиц; если разделены лицевые счета — каждый из тех, на кого открыт счет;

гражданин, не зарегистрированный в жилом помещении или здании, однако фактически проживающий на основе договора аренды жилья (или по решению суда);

индивидуальные застройщики, дома которых не приняли в эксплуатацию, в случае начисления платы за жилищно-коммунальные услуги;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), которые не зарегистрированы в жилье, однако фактически проживают согласно договору аренды жилья (подтверждается справкой ВПЛ).

Напомним, Кабинет Министров изменил порядок предоставления населению жилищных субсидий. Теперь Пенсионный фонд будет назначать выплаты по декларативному принципу.

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