7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії» — Finance.ua
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7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії»

Личные финансы
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7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії»
7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії»
Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.
«В скором времени на портале Дія можно будет подать упрощенное заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Это ускорит процесс получения услуги и сэкономит время. Присоединяйтесь к тестированию сервиса», — говорится в сообщении.
Ранее заполнение расширенного заявления занимало около 30 минут.
«Совершенствуем сервис, чтобы вы могли получать услугу за 10 минут и заполняли всего 7 шагов вместо 21», — заявляют в Минцифры.
Присоединиться к бета-тестированию могут пользователи Дії, у которых есть:
  • украинское гражданство;
  • карточка налогоплательщика (РНУКНП);
  • основания для получения субсидии;
  • не получали субсидию ранее.
Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • с 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023—2024 годов. И на отопительный сезон ее продлят автоматически;
  • для получения субсидии при наличии долга за коммунальные сервисы нужно подписать договор о реструктуризации с поставщиком. Этот документ, подтверждающий, что человек действительно оплачивает долг, следует прикрепить к заявлению о получении выплат;
  • если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло меньше чем 15 лет (кроме мопеда и прицепа) субсидия в таком случае не назначается.
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По материалам:
Finance.ua
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