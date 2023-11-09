7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії» — Finance.ua

7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії» Сегодня 13:04 — Личные финансы

7 шагов вместо 21. Минцифры упростит услугу по получению субсидии в «Дії»

Подать заявление о субсидии в Дії можно будет в три раза быстрее.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

«В скором времени на портале Дія можно будет подать упрощенное заявление о получении субсидии на оплату коммунальных услуг, газа и топлива. Это ускорит процесс получения услуги и сэкономит время. Присоединяйтесь к тестированию сервиса», — говорится в сообщении.

Ранее заполнение расширенного заявления занимало около 30 минут.

«Совершенствуем сервис, чтобы вы могли получать услугу за 10 минут и заполняли всего 7 шагов вместо 21», — заявляют в Минцифры.

Присоединиться к бета-тестированию могут пользователи Дії, у которых есть:

украинское гражданство;

карточка налогоплательщика (РНУКНП);

основания для получения субсидии;

не получали субсидию ранее.

Зарегистрироваться на бета-тест можно по ссылке

Справка Finance.ua:

с 1 октября в Украине жилищная субсидия будет рассчитана на отопительный период 2023—2024 годов. И на отопительный сезон ее продлят автоматически;

для получения субсидии при наличии долга за коммунальные сервисы нужно подписать договор о реструктуризации с поставщиком. Этот документ, подтверждающий, что человек действительно оплачивает долг, следует прикрепить к заявлению о получении выплат;



если на 1 число месяца, с которого назначается жилищная субсидия, любой из состава домохозяйства или член семьи лица из состава домохозяйства имеет в собственности более одного транспортного средства, подлежащего регистрации в установленном законодательством порядке, с года выпуска которого прошло меньше чем 15 лет (кроме мопеда и прицепа) субсидия в таком случае не назначается.



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