В ООН предложили запретить криптовалюты — Finance.ua

В ООН предложили запретить криптовалюты
Представители Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) предложили банкам запретить использование криптовалют.
Как заявили в UNCTAD, затраты на криптовалюты и возможные риски превышают выгоду от их использования.
По словам представителей UNCTAD, мировым правительствам необходимо ввести дополнительные налоги на криптовалютные транзакции, ограничить рекламу цифровых активов и запретить банкам использовать криптовалюты.
«Преимущества, которые криптовалюты могут принести некоторым инвесторам и финансовым учреждениям, омрачаются рисками и расходами, которые они влекут за собой, особенно в развивающихся странах», — подчеркнули в Конференции ООН по торговле и развитию.
С предложениями UNCTAD заочно согласилась бы американская сенатор Элизабет Уоррен, которая в начале августа призвала банковские учреждения ограничить криптовалютные транзакции — таким образом Уоррен надеется добиться запрета цифровых активов.
Как заявила сенатор, правительству США необходимо ввести более жесткую регуляторную политику в отношении криптовалютных компаний. Представительница демократической партии призвала своих коллег подписать письмо в Управление контролера денежного обращения (OCC) с просьбой пересмотреть методы контроля криптоплатформ.
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