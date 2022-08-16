В ООН предложили запретить криптовалюты — Finance.ua

В ООН предложили запретить криптовалюты 16.08.2022, 01:02 — Технологии&Авто

В ООН предложили запретить криптовалюты

Представители Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD) предложили банкам запретить использование криптовалют.

Как заявили в UNCTAD, затраты на криптовалюты и возможные риски превышают выгоду от их использования.

По словам представителей UNCTAD, мировым правительствам необходимо ввести дополнительные налоги на криптовалютные транзакции, ограничить рекламу цифровых активов и запретить банкам использовать криптовалюты.

«Преимущества, которые криптовалюты могут принести некоторым инвесторам и финансовым учреждениям, омрачаются рисками и расходами, которые они влекут за собой, особенно в развивающихся странах», — подчеркнули в Конференции ООН по торговле и развитию.

С предложениями UNCTAD заочно согласилась бы американская сенатор Элизабет Уоррен, которая в начале августа призвала банковские учреждения ограничить криптовалютные транзакции — таким образом Уоррен надеется добиться запрета цифровых активов.

Как заявила сенатор, правительству США необходимо ввести более жесткую регуляторную политику в отношении криптовалютных компаний. Представительница демократической партии призвала своих коллег подписать письмо в Управление контролера денежного обращения (OCC) с просьбой пересмотреть методы контроля криптоплатформ.

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noworries По материалам:

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