В Офисе генрокурора сообщили, сколько вебсайтов с азартными играми заблокировали в Украине — Finance.ua

В Офисе генрокурора сообщили, сколько вебсайтов с азартными играми заблокировали в Украине Сегодня 14:15 — Казна и Политика

В Офисе генрокурора сообщили, сколько вебсайтов с азартными играми заблокировали в Украине

В Украине заблокировали более 2500 вебсайтов, которые обеспечивали деятельность проведения азартных игр и размещали ресурсы онлайн-казино без соответствующей лицензии.

Об этом сообщил Офис генпрокурора.

«По состоянию на апрель 2024 года расследуется более 450 уголовных правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр. Подозрение объявили уже 21 человеку. В суд направили обвинительные акты в отношении 72 подозреваемых, в том числе 7 обвинительных актов в отношении 68 участников преступных группировок».

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В 2023 году стражи порядка зарегистрировали 169 правонарушений по фактам незаконной организации азартных игр, 74 лицам сообщено о подозрении.

В суд направлено 52 обвинительных акта в отношении 97 человек. Изъято более 7000 единиц компьютерной и другой техники, проведено около 500 обысков и 700 осмотров адресов.

Прекращена деятельность 10 казино. В суд направлено 10 обвинительных актов в отношении 42 лиц, являющихся членами преступных группировок.

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Отмечается, что в настоящее время открыто производство по ряду крупных компаний, причастных к организации и функционированию нелегальных онлайн-казино.

В частности, продолжается расследование по легализации средств по незаконным азартным онлайн-играм на 4,8 млрд грн.

Кроме того, правоохранители осуществляют досудебное расследование в отношении подсанкционного юридического лица, которое, находясь под контролем структур и граждан россии, организовало и проводило незаконную букмекерскую деятельность на базе ресурсов международной букмекерской конторы.

Напомним, 20 апреля президент Украины ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны «О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет». В частности, документ предлагает ограничить доступ к азартным играм для военных.

Детальнее о том, сколько зарабатывают онлайн-казино в Украине и почему это проблема для государства — рассказали в статье по ссылке ниже:

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