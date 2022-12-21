В ноябре депозиты населения выросли на $218 млн. Это может оказать положительное влияние на курс — Finance.ua

В ноябре депозиты населения выросли на $218 млн. Это может оказать положительное влияние на курс Сегодня 09:02 — Кредит&Депозит

В ноябре депозиты населения выросли на $218 млн. Это может оказать положительное влияние на курс

Банки продолжают привлекать деньги на депозиты, а также увеличилась и сумма выданных кредитов. В ноябре депозиты населения выросли на $218 млн или на 2,5%, что может положительно повлиять на курс.

Об этом заявил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в интервью «Главкому»

В настоящее время работает кредитная программа «5-7-9», по которой государство компенсирует разницу в процентной ставке. За время войны таких кредитов выдано на 68 млрд грн. За 11 месяцев с начала года кредиты бизнеса в гривне увеличились на 5% или на 26 млрд грн.

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Гетманцев считает, что это немного, но с учетом роста кредитных рисков, доли неработающих кредитов и отчисления под них в резервы — это вполне объективные показатели.

«Также есть депозитные сертификаты Нацбанка, государственные ценные бумаги — вкладывать средства есть куда и возможности для заработка остаются. Кстати, в ноябре депозиты населения выросли на $218 млн или на 2,5%, а за последние три месяца — на $0,5 млрд, вернувшись на уровень начала марта этого года. Депозиты в гривне тоже растут. Это отражает тренд стабилизации курсовых ожиданий», — отметил председатель парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политике.

Справка Finance.ua:

согласно обзору НБУ банковского сектора за ноябрь, июньское повышение учетной ставки увеличило стоимость рефинанса для банков, что стимулировало финучреждения замещать его депозитами;

ежемесячно банки покупают на межбанке под выплаты по депозиту с конвертацией 200 млн долларов;

с 1 декабря ПриватБанк повысил ставки по всем основным видам депозитных вкладов — они будут действовать как для новых вкладов, так и для продлевающихся на соответствующие сроки.

Кстати, на депозите можно зарабатывать больше, если использовать программу «Бонус к депозиту» от Finance.ua. Больше о программе и выгодах можно узнать по ссылке.

Главком По материалам:

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