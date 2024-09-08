В Норвегии зафиксирован новый рекорд по продаже электромобилей — Finance.ua

В Норвегии зафиксирован новый рекорд по продаже электромобилей Сегодня 23:14 — Технологии&Авто

В Норвегии зафиксирован новый рекорд по продаже электромобилей

Среди новых автомобилей, приобретенных жителями Норвегии в августе, на электромобили пришлось 94% - это абсолютный мировой рекорд.

Об этом сообщает RFI.

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По данным Норвежской дорожной федерации (OFV), самые популярные электромобили — Tesla Model Y (18,8% продаж), чуть меньшая доля у Hyundai Kona и Nissan Leaf.

В августе норвежцы купили 10 480 новых электромобилей, а с начала года — 68 435.

В других странах Европы высокие цены и недостаточно развитая инфраструктура тормозят продвижение электромобилей.

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В то же время, отмечает издание, выросли продажи гибридных моделей, которые объединяют двигатели на ископаемом горючем с электрическими батареями.

Норвегия, крупный производитель нефти и газа, задалась целью до 2025 года продавать только автомобили с нулевым уровнем выбросов, что на 10 лет опережает соответствующую цель ЕС.

Страна предлагает широкие налоговые льготы, делающие электромобили конкурентоспособными по цене.

«Ни одна страна в мире не приближается к Норвегии в „погоне электромобилей“. Если эта тенденция сохранится, мы скоро будем на пути к достижению нашей цели — 100-процентного перехода на автомобили с нулевым уровнем выбросов до 2025 года», — заявил директор OFV Ойвинд Солберг Торсен.

Для сравнения, по данным Европейской ассоциации автопроизводителей Automobile Manufacturers Association, в июле в ЕС электромобили составляли лишь 12,1% продаж новых автомобилей.

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Укрінформ По материалам:

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