Продажи электромобилей в ЕС существенно снижаются, а гибридов — растут — Finance.ua
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Продажи электромобилей в ЕС существенно снижаются, а гибридов — растут

Технологии&Авто
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В Германии доля продаж электромобилей снизилась на 36,8% до 30 762 проданных единиц в июле 2024 года по сравнению с 48 682 экземплярами, реализованными за аналогичный период 2023 года.
Как передает Carscoops, количество проданных электромобилей также упало на других важных рынках, включая Финляндию (-21,3%), Ирландию (-24,9%), Швецию (-14,9%) и Австрию (-11,7%)..
Продажи электромобилей в ЕС существенно снижаются, а гибридов — растут
В то же время продажи гибридов выросли на 25,7%. Теперь на гибриды приходится 32% рынка новых автомобилей в Европе, что является значительным ростом по сравнению с 25,5% в июле прошлого года. Однако интересно, что продажи плагин-гибридов (PHEV) продолжают падать.
Данные ACEA показывают, что в прошлом месяце они упали на 14,1% с 57 679 проданными единицами, что составляет 6,8% от общего объема продаж новых автомобилей.
Продажи электромобилей в ЕС существенно снижаются, а гибридов — растут
Следует также отметить, что продажи классических бензиновых и дизельных автомобилей также падают. В июле продажи новых бензиновых автомобилей упали на 7%, что составляет 33,4% рынка, тогда как продажи дизельных автомобилей упали на 10,1% и составляют 12,6% от всех продаваемых автомобилей.
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По материалам:
Телеканал 24
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