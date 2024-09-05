Украинцы установили рекорд по покупке электромобилей, несмотря на блэкауты — Finance.ua
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Украинцы установили рекорд по покупке электромобилей, несмотря на блэкауты

Технологии&Авто
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Украинцы установили рекорд по покупке электромобилей, несмотря на блэкауты
Украинцы установили рекорд по покупке электромобилей, несмотря на блэкауты
Если сравнить итоги августа 2024 года с предыдущими периодами, рост к июлю составляет +35%, а к августу прошлого 2023 года целых +68,5%, анализируют в Институте исследований авторынка.
Это действительно немалые значения, которых давненько не наблюдалось в этой части авторынка.
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Структура сегмента по итогам августа следующая: основу составляют импортированные электромобили с пробегом, доля таких 58,3% или 5499 шт. — пока в рамках одного месяца больше «электричек» не прибывало.
Второй по объемам подсегмент — внутренние перепродажи легковушек группы BEV, доля 28,9%, количество — 2724 шт.
Новые электроавто занимают всего 12,8% в своей группе, а в количественном измерении это 1209 штук, и это снова рекорд!
Как изменились показатели по этим подсегментам?
  • Внутренние перепродажи: +24% MM, +55% YY
  • Импорт б/у: +44% MM, +75% YY
  • Импорт новых: +22% MM, +74% YY
(М-М — месяц по сравнению с предыдущим месяцем, YY — по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года).
Довольно солидный набор «весомых» плюсов. То есть сегмент показывает рост, несмотря на все проблемы с доступностью электроэнергии. Но теперь пора вспомнить и о нюансах: наибольший скачок (в разрезе месяц к месяцу) произошел именно для импортированных электромобилей, и этому не могло не посодействовать информационное поле, в котором живо обсуждалась вероятность введения 15% налога на первую регистрацию легковых автомобилей.
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И этот налог затронул бы также электромобили. Часть покупателей (не менее трети, если опираться на статистику импорта легковых автомобилей в целом, а также продаж новых легковых машин) под давлением упомянутых обстоятельств совершила покупки раньше. А это значит, что они уже не будут осуществлены в сентябре или октябре. Впрочем, это в теории. Поживем-увидим.
Однако именно для электромобилей есть еще один фактор: акцизы на топливо повысят его стоимость на АЗС. По предварительной оценке экспертов, бензин и дизтопливо могут подорожать на 2 грн/л, газовая смесь — на 5−6 грн/л. То есть, есть еще одно обстоятельство, которое подталкивает автомобилистов переходить на более экономичные электрические авто.
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Третьим фактором, о котором нельзя не упомянуть, является существенное снижение средних рыночных цен на электромобили. Вот и приходится принимать решения в этих непростых условиях: экономные и сравнительно доступные, в то же время при длительном отсутствии электроэнергии способны перейти в категорию недвижимости.

Справка Finance.ua:

  • Гибридные автомобили, сочетающие высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными затратами, быстро набирают популярность в мире. Об этом пишет британское издание Autocar.
  • За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

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По материалам:
Інститут досліджень авторинку
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