ТОП-10 лучших гибридных авто года — Finance.ua

ТОП-10 лучших гибридных авто года
Гибридные авто, сочетающие в себе высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными затратами, быстро набирают популярность в мире.
Об этом пишет британское издание Autocar.
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Десятка лучших моделей выглядит так:
- BMW 550e;
- Mercedes-Benz C300;
- BMW 230e Active Tourer;
- Toyota Corolla 2.0 Hybrid;
- Honda Civic e: HEV Sport;
- Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
- Volvo V60 T6 Recharge;
- Toyota C-HR Plug-in Hybrid;
- Mercedes-Benz CLA 250;
- Peugeot 408 Hybrid 136
Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих автомобилей, но и на недостатки. При всех достоинствах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто чувствуется достаточно большим на дороге.
Справка Finance.ua:
- За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.
- Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было ввезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.
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