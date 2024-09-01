ТОП-10 лучших гибридных авто года — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ТОП-10 лучших гибридных авто года

Технологии&Авто
32
ТОП-10 лучших гибридных авто года
ТОП-10 лучших гибридных авто года
Гибридные авто, сочетающие в себе высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными затратами, быстро набирают популярность в мире.
Об этом пишет британское издание Autocar.
Читайте также
Десятка лучших моделей выглядит так:
  • BMW 550e;
  • Mercedes-Benz C300;
  • BMW 230e Active Tourer;
  • Toyota Corolla 2.0 Hybrid;
  • Honda Civic e: HEV Sport;
  • Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;
  • Volvo V60 T6 Recharge;
  • Toyota C-HR Plug-in Hybrid;
  • Mercedes-Benz CLA 250;
  • Peugeot 408 Hybrid 136
Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих автомобилей, но и на недостатки. При всех достоинствах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто чувствуется достаточно большим на дороге.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.
  • Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было ввезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.

КАСКО: страховка вашего автомобиля в Украине

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.