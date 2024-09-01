ТОП-10 лучших гибридных авто года — Finance.ua

ТОП-10 лучших гибридных авто года Сегодня 10:30 — Технологии&Авто

ТОП-10 лучших гибридных авто года

Гибридные авто, сочетающие в себе высокие экологические показатели с низкими эксплуатационными затратами, быстро набирают популярность в мире.

Об этом пишет британское издание Autocar

Десятка лучших моделей выглядит так:

BMW 550e;

Mercedes-Benz C300;

BMW 230e Active Tourer;

Toyota Corolla 2.0 Hybrid;

Honda Civic e: HEV Sport;

Volkswagen Golf 1.5 TSI eHybrid;

Volvo V60 T6 Recharge;

Toyota C-HR Plug-in Hybrid;

Mercedes-Benz CLA 250;

Peugeot 408 Hybrid 136

Специалисты обратили внимание не только на преимущества этих автомобилей, но и на недостатки. При всех достоинствах BMW 550e, эксперты указывают на не очень эргономичный салон, а также на то, что авто чувствуется достаточно большим на дороге.

Справка Finance.ua:

За полгода в Украину ввезли легковые авто почти на $2,3 млрд. По данным Госстата, с января по июнь в Украину было импортировано 167,6 тыс. легковых авто (подержанных и новых), сообщает Укравтопром. Это на треть больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было ввезено 33 тыс. авто. Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Япония.



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