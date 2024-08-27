В Нидерландах Uber получила рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро — Finance.ua
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В Нидерландах Uber получила рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро

Фондовый рынок
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В Нидерландах Uber получила рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро
В Нидерландах Uber получила рекордный штраф от регулятора на 290 млн евро
Регулятор защиты данных в Нидерландах наложил на сервис такси Uber рекордный для страны штраф в размере 290 млн евро.
Об этом сообщает NOS.
Регулятор по защите данных обязал Uber заплатить 290 млн евро штрафа — максимальную сумму, которую когда-либо присуждали — за несоблюдение требований европейского законодательства по защите данных, а именно передачи данных в США.
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Регулятор заявил, что компания, имеющая европейскую штаб-квартиру в Нидерландах, не имела права передавать в штаб-квартиру в США данные европейских водителей, использующих сервис, охватывающий данные о геолокации, фотографиях, деталях транзакций, удостоверениях личности и т. д.
Такие данные водителей передавались в США более двух лет «без адекватной защиты персональных данных».
Речь идет о прошлом нарушении, поскольку с конца 2023 года Uber отреагировал на замечания и изменил подход.
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В компании заявили, что будут подавать апелляцию на штраф и готовы идти в суд, поскольку считают его незаслуженным и несправедливым. Спикер Uber заявил, что компания сама обращалась к регулятору относительно непонятных деталей правил, и в то время в ведомстве не сказали, что практики Uber что-то нарушают.
Штраф является итогом расследования, которое началось после коллективной жалобы более 170 французских водителей соответствующему французскому регулятору, который затем передал дело коллегам в Нидерландах из-за того, что там расположена европейская штаб-квартира Uber.
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Предыдущий «рекордный» штраф нидерландского регулятора также достался Uber, тогда речь шла о 10 млн евро. Компанию наказали за отсутствие четкой информации о том, в какое время хранятся данные европейских водителей.
В 2018 году в Нидерландах Uber оштрафовали на 600 тысяч евро за задержку с уведомлением об утечке данных.
По материалам:
Європейська правда
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