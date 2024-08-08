Конкурент Uber впервые получил прибыль — Finance.ua

Конкурент Uber впервые получил прибыль Сегодня 22:06 — Фондовый рынок

Конкурент Uber впервые получил прибыль

Американский сервис заказ такси Lyft Inc. во втором квартале 2024 года получил чистую прибыль впервые в истории компании благодаря росту количества поездок до рекордного уровня.

Чистая прибыль в апреле-июне составила $5 млн по сравнению с чистым убытком в размере $114,3 млн за аналогичный период 2023 года, сообщили в компании

Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась до $102,9 млн с $41 млн.

Выручка поднялась на 41% - до $1,436 млрд против убытка $1,277 млрд годом ранее.

Число активных пользователей сервиса на конец июня составило 23,7 млн, увеличившись на 8,2% за квартал и на 10,2% за год. Количество совершенных поездок выросло соответственно на 9,4% и 15,4% и достигло 205,3 млн.

Совокупный объем заказов в приложении Lyft вырос на 16,6% в годовом выражении — до $4,02 млрд.

На рынках США и Канады Lyft является прямым конкурентом Uber. В Украине этот сервис не представлен.

Фінансовий клуб По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.