Конкурент Uber впервые получил прибыль — Finance.ua

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Конкурент Uber впервые получил прибыль

Фондовый рынок
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Конкурент Uber впервые получил прибыль
Конкурент Uber впервые получил прибыль
Американский сервис заказ такси Lyft Inc. во втором квартале 2024 года получил чистую прибыль впервые в истории компании благодаря росту количества поездок до рекордного уровня.
Чистая прибыль в апреле-июне составила $5 млн по сравнению с чистым убытком в размере $114,3 млн за аналогичный период 2023 года, сообщили в компании.
Скорректированная прибыль до налоговых, процентных и амортизационных выплат (EBITDA) увеличилась до $102,9 млн с $41 млн.
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Выручка поднялась на 41% - до $1,436 млрд против убытка $1,277 млрд годом ранее.
Число активных пользователей сервиса на конец июня составило 23,7 млн, увеличившись на 8,2% за квартал и на 10,2% за год. Количество совершенных поездок выросло соответственно на 9,4% и 15,4% и достигло 205,3 млн.
Совокупный объем заказов в приложении Lyft вырос на 16,6% в годовом выражении — до $4,02 млрд.
На рынках США и Канады Lyft является прямым конкурентом Uber. В Украине этот сервис не представлен.
По материалам:
Фінансовий клуб
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