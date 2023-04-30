В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек — Finance.ua

В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек 30.04.2023, 00:25 — Фондовый рынок

В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек

Как сообщает The Wall Street Journal , Lyft планирует сократить 1200 или более рабочих мест в ближайшее время. Так компания намерена снизить свои расходы на 50%.

По информации DOU, в Украине работает около 200 сотрудников. Сокращения коснутся от 30 до 40 человек.

Это произошло через несколько дней после того, как новый главный исполнительный директор официально начал управлять компанией, и следует за предыдущим циклом сокращений, в результате которых в конце прошлого года было уволено около 700 человек.

В письме сотрудникам новый генеральный директор Lyft Дэвид Ришер сказал: «Нам нужно снизить наши расходы, чтобы обеспечить доступные поездки, убедительные прибыли для водителей и прибыльный рост. Эти вещи требуют от нас уменьшения размера и реструктуризации нашей организации».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Dou По материалам:

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