В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек — Finance.ua
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В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек

Фондовый рынок
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В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек
В Lyft планируют сократить 30% сотрудников. В Украине уволят от 30 до 40 человек
Как сообщает The Wall Street Journal, Lyft планирует сократить 1200 или более рабочих мест в ближайшее время. Так компания намерена снизить свои расходы на 50%.
По информации DOU, в Украине работает около 200 сотрудников. Сокращения коснутся от 30 до 40 человек.
Это произошло через несколько дней после того, как новый главный исполнительный директор официально начал управлять компанией, и следует за предыдущим циклом сокращений, в результате которых в конце прошлого года было уволено около 700 человек.
В письме сотрудникам новый генеральный директор Lyft Дэвид Ришер сказал: «Нам нужно снизить наши расходы, чтобы обеспечить доступные поездки, убедительные прибыли для водителей и прибыльный рост. Эти вещи требуют от нас уменьшения размера и реструктуризации нашей организации».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Dou
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